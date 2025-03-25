Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаки на российских журналистов проявлением террористической сущности киевского режима. Она подчеркнула , что такие действия нарушают Женевские конвенции, защищающие представителей СМИ.

Захарова потребовала от ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН дать оценку этим преступлениям, предупредив, что их молчание станет показателем неисполнения мандатов. Она также сообщила, что российские следственные органы работают над привлечением виновников к ответственности.