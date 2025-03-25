Захарова назвала атаки на журналистов проявлением террористической сущности Киева
Захарова: Атакой на журналистов Киев показал свою террористическую сущность
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаки на российских журналистов проявлением террористической сущности киевского режима. Она подчеркнула, что такие действия нарушают Женевские конвенции, защищающие представителей СМИ.
Захарова потребовала от ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН дать оценку этим преступлениям, предупредив, что их молчание станет показателем неисполнения мандатов. Она также сообщила, что российские следственные органы работают над привлечением виновников к ответственности.
«Призываем мировое сообщество, международные профессиональные организации журналистов, представителей СМИ решительно осудить эти и другие кровавые преступления режима Зеленского», — заявила дипломат.
Ранее Life.ru сообщал, что в зоне проведения СВО погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Вместе с ним от удара украинских боевиков погибли оператор Андрей Панов и водитель съёмочной группы телеканала «Звезда» Александр Сиркели. В то же время корреспондент ТАСС Михаил Скуратов получил осколочные ранения при обстреле приграничного села в Курской области.