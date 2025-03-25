Москалькова обратится в ООН в связи с гибелью российских журналистов в зоне СВО

Она отметила, что будет использовать все доступные средства для привлечения внимания к этой трагедии. Москалькова подчеркнула, что её целью является получение осуждения действий ВСУ со стороны таких организаций, как Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов», ЮНЕСКО и всего сообщества омбудсменов.