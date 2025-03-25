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Регион
25 марта, 08:40

Москалькова обратится в ООН в связи с гибелью российских журналистов в зоне СВО

Москалькова: РФ будет добиваться международного осуждения убийств журналистов РФ

Андрей Панов и Александр Сиркели. Обложка © Telegram / Zvezdanews

Андрей Панов и Александр Сиркели. Обложка © Telegram / Zvezdanews

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова выразила решимость добиваться осуждения убийства российских журналистов от международных организаций и омбудсменов.

Она отметила, что будет использовать все доступные средства для привлечения внимания к этой трагедии. Москалькова подчеркнула, что её целью является получение осуждения действий ВСУ со стороны таких организаций, как Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов», ЮНЕСКО и всего сообщества омбудсменов.

Эта реакция последовала в связи с трагической гибелью корреспондента «Известий» Александра Федорчака, а также оператора и водителя съемочной группы телеканала «Звезда» Андрея Панова и Александра Сиркели в результате обстрела в Луганской Народной Республике.

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Оксана Попова
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