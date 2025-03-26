«Подключён к ИВЛ»: Стало известно о состоянии раненого оператора Первого канала

В Курскую областную больницу доставляют оператора Первого канала Дмитрия Волкова, который пострадал в результате действий ВСУ в белгородском приграничье. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает в телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Оператор Дмитрий Волков получил серьёзные ранения. С минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей он был доставлен в Обоянскую ЦРБ, сейчас подключён к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу: состояние тяжёлое», — написал он.

Он также уточнил, что по факту происшествия уже собран консилиум с привлечением Федерального центра медицины катастроф и специалистов НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Также рассматривается дальнейшая транспортировка оператора в Москву.