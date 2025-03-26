Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 09:41

«Подключён к ИВЛ»: Стало известно о состоянии раненого оператора Первого канала

Хинштейн: Раненый оператор Первого подключён к ИВЛ, его везут в больницу в Курске

В Курскую областную больницу доставляют оператора Первого канала Дмитрия Волкова, который пострадал в результате действий ВСУ в белгородском приграничье. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает в телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Оператор Дмитрий Волков получил серьёзные ранения. С минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей он был доставлен в Обоянскую ЦРБ, сейчас подключён к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу: состояние тяжёлое», — написал он.

Он также уточнил, что по факту происшествия уже собран консилиум с привлечением Федерального центра медицины катастроф и специалистов НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Также рассматривается дальнейшая транспортировка оператора в Москву.

Захарова рассказала, зачем Киев объявил охоту на российских журналистов
Захарова рассказала, зачем Киев объявил охоту на российских журналистов

Напомним, ранее Первый канал подтвердил информацию о гибели военкора Анны Прокофьевой в Белгородской области. В результате трагедии также пострадал оператор Дмитрий Волков, который находился с ней в команде. Сообщалось, что съёмочная группа подорвалась на вражеской мине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / JHDT Productions

Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar