Захарова рассказала, зачем Киев объявил охоту на российских журналистов
Захарова: Киев зачищает информационное пространство, убивая журналистов из РФ
Погибшие журналисты Андрей Панов, Александр Сиркели и Александр Федорчак. Обложка © Telegram / Zvezdanews / VK / Александр Федорчак
Убивая российских журналистов, Киев выполняет один из этапов своей системной и планомерной деятельности по зачистке инфополя. Об этом заявила Радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя гибель трёх российских журналистов в ЛНР при ударе ВСУ.
«Для киевского режима, конечно, журналисты стали целью, мишенью. На них просто объявлена охота. Это очевидно», — сказала Захарова.
В ЛНР произошёл не просто рядовой обстрел от ВСУ, приуроченный к переговорам в Эр-Рияде. Это именно проявление системного подхода властей Украины, действия которых направлены на зачистку информационного пространства, считает дипломат.
По её словам, на Украине и ранее чистили инфополе, но тогда это осуществлялось посредством цензуры, закрытия СМИ, изгнания неугодных. Однако нынешний Киев не стесняется использовать и силовые методы, поощряя убийства без расследований, силовой захват журналистов, нападения на редакции. Всё это привело к тому, что киевский режим начал убивать работников средств массовой информации уже под своей эгидой.
Напомним, ранее сообщалось об убийстве украинскими войсками корреспондента Александра Федорчака, оператора Андрея Панова и водителя съёмочной группы Александра Сиркели. СК РФ возбудил уголовное дело по факту их гибели. Мировое сообщество же вновь сделало вид, что не замечает атак Киева на российских журналистов.