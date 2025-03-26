Захарова рассказала, зачем Киев объявил охоту на российских журналистов

Убивая российских журналистов, Киев выполняет один из этапов своей системной и планомерной деятельности по зачистке инфополя. Об этом заявила Радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя гибель трёх российских журналистов в ЛНР при ударе ВСУ.

«Для киевского режима, конечно, журналисты стали целью, мишенью. На них просто объявлена охота. Это очевидно», — сказала Захарова.

В ЛНР произошёл не просто рядовой обстрел от ВСУ, приуроченный к переговорам в Эр-Рияде. Это именно проявление системного подхода властей Украины, действия которых направлены на зачистку информационного пространства, считает дипломат.