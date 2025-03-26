Съёмочная группа подорвалась на мине в Белгородской области — заявление Первого канала
Первый канал сообщил о гибели военкора Прокофьевой и ранении оператора Волкова
Военный корреспондент Первого Канала Анна Прокофьева. Обложка © Анна Прокофьева / Соцсети
Первый канал подтвердил информацию о гибели военкора Анны Прокофьевой в Белгородской области. В результате трагедии также пострадал оператор Дмитрий Волков, который находился с ней в команде. Заявление канала приводит ТАСС. —
В ходе исполнения служебных обязанностей в Белгородской области на границе с Украиной съёмочная группа подорвалась на вражеской мине. В результате этого взрыва Анна Прокофьева погибла, а её коллега Дмитрий Волков получил ранения.
Несколько дней назад в зоне СВО погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы «Звезды» Александр Сиркели. Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов и журналист «Звезды» Никита Гольдин получили ранения. В МИД РФ назвали атаки на журналистов проявлением террористической сущности Киева. А в Кремле назвали непростительным молчание мирового сообщества об атаках на представителей СМИ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, целенаправленные удары ВСУ по журналистам — это настоящее убийство.