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Регион
26 марта, 08:14

Съёмочная группа подорвалась на мине в Белгородской области — заявление Первого канала

Первый канал сообщил о гибели военкора Прокофьевой и ранении оператора Волкова

Военный корреспондент Первого Канала Анна Прокофьева. Обложка © Анна Прокофьева / Соцсети

Военный корреспондент Первого Канала Анна Прокофьева. Обложка © Анна Прокофьева / Соцсети

Первый канал подтвердил информацию о гибели военкора Анны Прокофьевой в Белгородской области. В результате трагедии также пострадал оператор Дмитрий Волков, который находился с ней в команде. Заявление канала приводит ТАСС. —

В ходе исполнения служебных обязанностей в Белгородской области на границе с Украиной съёмочная группа подорвалась на вражеской мине. В результате этого взрыва Анна Прокофьева погибла, а её коллега Дмитрий Волков получил ранения.

О гибели Прокофьевой ранее сообщил её коллега Владимир Романов.

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Несколько дней назад в зоне СВО погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы «Звезды» Александр Сиркели. Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов и журналист «Звезды» Никита Гольдин получили ранения. В МИД РФ назвали атаки на журналистов проявлением террористической сущности Киева. А в Кремле назвали непростительным молчание мирового сообщества об атаках на представителей СМИ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, целенаправленные удары ВСУ по журналистам — это настоящее убийство.

Оксана Попова
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