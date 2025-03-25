В Крыму посмертно наградили военкора Федорчака

Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ о награждении военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака посмертно. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Аксёнов уточнил, что военкор посмертно удостоился данной награды за безупречное исполнение служебных обязанностей, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, мужество и героизм. Напомним, Федорчак появился на свет 29 июля 1996 года в поселке Нижегородский, расположенном в Крыму.