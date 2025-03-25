В Крыму посмертно наградили военкора Федорчака
Глава Крыма Аксёнов посмертно наградил журналиста Александра Федорчака
Александр Федорчак. Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82
Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ о награждении военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака посмертно. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
«Подписал указ о награждении военного корреспондента «Известий» Александра Сергеевича Федорчака государственной наградой Республики Крым орденом «За верность долгу» (посмертно)», — говорится в сообщении.
Аксёнов уточнил, что военкор посмертно удостоился данной награды за безупречное исполнение служебных обязанностей, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, мужество и героизм. Напомним, Федорчак появился на свет 29 июля 1996 года в поселке Нижегородский, расположенном в Крыму.
Александр Федорчак активно освещал события специальной военной операции, работая на передовых позициях в Харьковской области, а также в ДНР и ЛНР. Его репортажи предоставляли информацию о действиях российских военнослужащих в условиях боевых действий. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил свои искренние соболезнования семье и коллегам погибшего журналиста.
Напомним, накануне Life.ru сообщал о гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака. В результате удара украинских боевиков также погибли оператор Андрей Панов и водитель съемочной группы телеканала «Звезда» Александр Сиркели. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже призвала международные организации, такие как ЮНЕСКО, ООН и ОБСЕ, отреагировать на нападение ВСУ на российских журналистов.