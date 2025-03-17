О вдохновении, Боге и ИИ. Откровения скульптора, создавшего первую в мире статую беременной Богородицы Российский скульптор Василий Селиванов прославился своей статуей беременной Девы Марии, ему также принадлежит скульптура Троицы. Мастер рассказал Life.ru о своих планах, чем он вдохновляется и сможет ли ИИ заменить художника. 16 марта, 21:35 Скульптор Василий Селиванов и статуя Девы Марии его работы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / selivanovstudio, © Life.ru / Елизавета Студеникина

— Для меня стало интересным, что должна чувствовать Дева, к которой явился сверхъестественный архангел Гавриил и сказал ей, что она родит Спасителя, — вспоминает идею скульптор Василий Селиванов.

Василий Селиванов родился в 1969 году в Москве, он сын известного советского скульптора Николая Селиванова. Скульптор, член Союза художников и Творческого союза художников РФ, Русского художественного союза. Выпускник Российской академии живописи, ваяния и зодчества (РАЖВи3), где по окончании возглавлял кафедру скульптуры и композиции. Работал в Германии, Франции, Италии и Австралии.

Селиванов создал мемориалы дважды Герою Советского Союза Михаилу Одинцову, академику Вячеславу Таболину и главному режиссёру Большого театра Борису Покровскому, памятники Козьме Минину в Богородске, Льву Толстому в Пушкине и князю Святославу в Серпухове.

Дева Мария

Сюжет, когда Мария ожидает появления на свет Иисуса, довольно редкий. Фото © Из личного архива Василия Селиванова

По словам мастера, его давно привлекает православная тема в скульптуре, хотя в данной традиции, в отличие от католической, это не очень распространено. Он занимается этой темой с 90-х годов, и так дошёл до сюжета Благовещения Марии и её беременности.

Этот сюжет привлёк его ещё и потому, что он фактически отсутствует в иконографии.

В 2010 году Селиванов отлил Марию в виде небольшой модели, она экспонировалась на выставках. Полноценную скульптуру он вылепил уже в 2024 году, из бронзы. Её изготовление профинансировал Союз женских сил.

Мастер хотел передать кротость Девы Марии. Видео © Life.ru / Елизавета Студеникина

С помощью руководителя организации Инги Легасовой и по благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия скульптура была установлена в Туле, перед зданием перинатального центра, открыли её в сентябре 2024 года.

Статуя была освящена с благословения митрополита Алексия, а Василия наградили медалью РПЦ Собора тульских святых третьей степени. Для него это было большой честью, но более важным он считает признание именно этого образа Девы Марии.

— В Богородице я постарался изобразить умиление и кротость. Это та черта, которая присутствует именно у русских людей и у православных, — отметил художник.







Работа над Троицей

Василий изготовил ещё одну уникальную скульптуру — Святую Троицу. Она находится в Тихвинском монастыре, в нише перед Тихвинской иконой, которую, по преданию, написал апостол Лука.

Скульптурное изображение Троицы получилось вылепить на удивление быстро. Фото © Life.ru / Елизавета Студеникина

Обители композицию подарил патриарх Кирилл к годовщине её основания Иваном Грозным.

— Я стал делать «Троицу». Папа зашёл ко мне, посмотрел, немножко сморщился, говорит, у тебя из этого ничего не получится, ты зря теряешь время, Вася. И на неделю уехал на дачу. И когда вернулся, я уже заканчивал скульптуру — долепливал пальчики, крылья, — делится Василий.

По словам Селиванова, он заранее не знал, как именно будет выглядеть готовая работа, но, когда она была изготовлена, понял: всё вышло так, как нужно.

— Ощущение такое, что она вообще была всегда. Как будто не я её сам вылепил. Она могла существовать и в XVI, и в XVII веке, и в XVIII, и в XIX. Может быть, даже в XXI кто бы её вылепил. Так что если бы не я, то кто-то другой бы обязательно это сделал, — считает скульпьтор.

«Троица» установлена в Тихвинском монастыре. Видео © Life.ru / Елизавета Студеникина

Памятник военкору

В феврале с Василием связались журналисты из новых российских регионов и предложили обсудить проект памятника военному корреспонденту. Художник отнёсся к этому с воодушевлением, так как идея скульптуры была задумана через призму православного искусства.

— Через слова Евангелия, через слова Иоанна Богослова, через слова Христа, через слова архангела Гавриила можно и правильно относиться ко всему происходящему. Как я поступаю во всех своих скульптурах, — сказал художник.

Селиванов намерен изобразить военкора, охраняемого ангелом. Фото © Life.ru / Елизавета Студеникина

Селиванов изображает военного корреспондента без каски, чтобы подчеркнуть его незащищённость и при этом стойкость. На нём бронежилет с надписью «Пресса», а в руке он держит камеру.

— И вот он, такой молодой человек с развевающимися волосами, стоит и держит камеру, которая сейчас является не меньшим оружием, чем гранатомёт, пулемёт или дрон. И на правом плече, где находится у нас ангел-хранитель, сидит ангел, — раскрывает автор детали проекта.

Причём ангел на плече репортёра будет выполнен из стекла — его можно будет хорошо рассмотреть, подойдя ближе. Будто знак невидимой, но постоянной опоры.

— Вот сидит ангел-хранитель и записывает в книгу жизни все дела, поступки, мысли даже, и имена. Может быть, даже то, чего не видит, не понимает, не знает этот корреспондент, — объясняет Селиванов замысел.

Памятник планируется установить в Мариуполе в конце этого года. По любопытному стечению обстоятельств там находится памятник героям-подпольщикам работы Селиванова-старшего, открытый в 1967 году.

Видео © Life.ru / Елизавета Студеникина

Истоки вдохновения

Селиванов утверждает, что его посещает не вдохновение, а озарение, и это немного другое: пальцы будто работают сами по себе.

— То есть ты должен лепить примерно три часа. И вот где-то в конце третьего часа, на четвертом часу у тебя голова перестаёт понимать, что делают твои руки. Они как бы лепят сами собой. Это было с Богородицей, с Троицей, ещё с многими моими скульптурами. То есть я только глазами вижу, какие у меня руки потрясающие. Они вперёд меня, вперёд моих мыслей делают, — рассказывает скульптор.

Как отмечает скульптор, такое случается с ним, но нечасто.

Памятник Льву Толстому — одна из работ, которой Селиванов гордится. Фото © Life.ru / Елизавета Студеникина

И про искусственный интеллект

Селиванов считает, что никакой искусственный интеллект, пусть даже совершенный, не сможет воспроизвести человеческий мозг и что только человек способен на истинное творчество, так как создан по образу и подобию Бога.

— Только человек сможет заниматься изобразительным искусством, писать картины, лепить скульптуры, писать музыку, сочинять стихи. Никакой искусственный интеллект, хорошо это или плохо, не сможет дойти и уловить то самое важное, что есть в наших чувствах и в нашей душе. Поскольку у него этого просто нет, — считает художник.

Василий отмечает, что на все свои православные скульптурные образы он получает благословение. Также он молится, исповедуется и причащается, а подходя к работе, старается думать о самом светлом.