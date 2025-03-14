Life.ru рассказывает историю россиянки, которая отказалась от жизни в Германии и переехала в русскую глубинку Россиянка почти 10 лет жила в Германии, но вернулась в Россию и больше не планирует эмигрировать. Почему так? В чём Россия оказалась интереснее ФРГ? Life.ru рассказывает все подробности. 14 марта, 08:12 Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dance60, frank_peters, © Архив Александры Шабуровой

Александра Шабурова на протяжении восьми с половиной лет жила в Германии. Сначала она училась там в университете и параллельно работала, потом окончила обучение. Сейчас девушка с мужем переехали в Россию, причём не в богемные Москву или Петербург, а в обычный русский город Ярославль. Они оба очень рады возвращению и после Германии смотрят на Россию по-новому. В материале расскажем подробности этой истории.

Кто такая Александра Шабурова

Александра Шабурова — девушка, которая восемь с половиной лет провела в Германии, на фото она в Северодвинске. Фото © Из личного архива Александры Шабуровой

Александра Шабурова — россиянка, которая провела больше восьми лет в Германии. Родом она из Челябинска. Прямо оттуда — на расстояние почти четырёх тысяч километров — девушка уехала всего в 21 год. В 2016 году Александра окончила Челябинский госуниверситет в степени бакалавра по направлению лингвистики и перевода. И так получилось, что сразу после универа Александра отправилась в Германию. Но почему?

Банально — я очень люблю немецкий язык. В школе основным был английский, но как лет в 14 проснулась тяга к немецкому, так меня было и не оторвать. Мне хотелось соприкоснуться с языком ближе, как и с культурой, узнать немцев лучше. Единственной возможностью уехать долгосрочно было образование. Александра Шабурова Магистр немецкой филологии

Масштабных эмигрантских планов девушка не строила. Сама рассказывает об этом так: «В 20 это сводится примерно к "ух ты, я уеду, поживу в западной стране, а там будь как будет"». Но сейчас, после возвращения, Александра понимает: у реэмиграции в Россию более зрелые мотивы.

Каков был путь Александры в Германии

Александра переехала в Германию учиться в университете. На фото — село Вятское. Фото © Из личного архива Александры Шабуровой

Девушка уезжала в Германию с целью получить высшее образование. Она поступила в немецкий вуз, но после переезда он отошёл на второй план. Параллельно с учёбой нужно было содержать себя, поэтому пришлось сосредоточиться на работе. Сначала пошла в концерн по производству автомобилей, потом — устроилась в тот же университет, где училась. Первое время была практиканткой в ректорате, потом — специалистом по маркетингу высших учебных заведений.

Недавно Александре Шабуровой исполнилось тридцать. Где-то за месяц до юбилея она получила диплом магистра немецкой филологии. Теперь девушка преподаёт немецкий как иностранный из России и в ФРГ жить не планирует.

Впечатления от Германии и почему немецкое гражданство не нужно

Так Александра едет в поезде. Фото © Из личного архива Александры Шабуровой

Александра считает, что у Германии есть свои плюсы, но и в России их не меньше. Обычные вещи, к которым многие привыкли: тёплые квартиры, доступное топливо, широкий выбор детских кружков и секций, красивые кафе и рестораны — в Германии считаются почти роскошью. Кроме того, образ безопасной и стабильной страны, которым долго славилась ФРГ, уже не совсем соответствует реальности. Помимо этого Александра сейчас проходит медицинское обследование в государственной поликлинике в Ярославле. Ранее она долго не могла получить качественную диагностику в Германии, поэтому решила воспользоваться возможностями российской медицины.

Также девушка заметила, что самым непривычным оказался другой ритм жизни. В России он быстрый, динамичный — всё постоянно в движении, люди суетятся, многие вопросы решаются оперативно.

Немцы живут иначе. Более размеренно, степенно. От этого мне в некоторые моменты начинало казаться, что я пробуксовываю, что живу в вечном ожидании: то записи к врачу, то нужных документов. Мне по-своему нравится Германия, но я молодая и пока не хочу замедляться. И мне было радостно увидеть, как после заката в городе, причём не в столице, всё ещё бурлит жизнь. Александра Шабурова Магистр немецкой филологии

По словам девушки, у неё было две возможности получить немецкое гражданство. По старым правилам требовался отказ от российского паспорта, что её не устраивало. Когда же в ФРГ приняли закон, позволяющий сохранить оба гражданства, она и её муж уже не планировали оставаться в стране. Связываться с бюрократической немецкой канителью перед отъездом на родину просто не хотелось.

Тоска по родине

По родине Александра стала скучать, как только разобралась с типичными эмигрантскими делами. На фото — Екатеринбург. Фото © Из личного архива Александры Шабуровой

В первые годы эмиграции темп жизни у Александры был всё-таки более насыщенный. Она постоянно разрывалась между учёбой и работой, так что времени на тоску по родине не было. «Нужно было выстроить жизнь с нуля», — говорит об этом девушка.

Но в 2018-м или 2019 году всё начало меняться. Сперва захотелось настоящего русского Нового года: с оливье, советскими фильмами и боем курантов. И на тот момент будущий муж точно знал, как это устроить. Вместе поехали в русский магазин, которых в Германии предостаточно, Саша взяла себе большую бутылку «Байкала». На следующий день будущие супруги нарезали салаты под «Джентльменов удачи». «Я никогда не любила оливье — но тот был самый вкусный», — вспоминает Александра Шабурова.

Остаёмся в России: что больше всего поразило Александру в нашей стране

Больше всего Сашу в России поражает инфраструктура и то, что на улицах городов жизнь кипит даже поздним вечером. Видео © Из личного архива Александры Шабуровой

Как говорит сама Саша, после нескольких лет эмиграции её уже трудно чем-то шокировать. Но есть вещи, которые вызвали у неё приятное удивление. Больше всего поразило то, что за эти восемь с половиной лет власти во многих городах России взялись за порядок. Улицы чисты, отлично освещены, есть удобные прогулочные зоны для пенсионеров и семей с детьми, в центрах городов нет маргиналов и подозрительных, опасных личностей. А новые набережные в российских городах — это просто восхищение! Александра писала о них пост в своих соцсетях, и он вызвал бешеный отклик.

«Кстати, под завирусившимся видео со мной меня часто подписывают немкой. Я русская, и гражданство у меня только российское. Как и у супруга», — рассказывает наша героиня.

Много появилось и скептиков, кто приписывает девушке «розовые очки». Но невозможно отрицать очевидное: страна действительно меняется, улучшает свою инфраструктуру. Саша и её муж были поражены тем, что после 11 вечера Ярославль не вымирает, а живёт полной жизнью. Например, работает каток, куда можно сходить с детьми, на улицах достаточно много приличных людей. И все свои знания о России обязательно надо передавать другим. Александра поделилась с Life.ru своими творческими планами.

Сейчас в меру сил я пишу большой пост про мои поездки с РЖД, я за 2,5 года накатала на поездах почти 12 000 километров по России. Всё юношество я моталась по стране со спортивной командой — и поезда того периода были для меня испытанием. Теперь мне открылся новый опыт, хочется о нём рассказать. Александра Шабурова Магистр немецкой филологии

История Александры показывает, что эмиграция — это не всегда путь в один конец. Иногда возвращение оказывается не шагом назад, а осознанным выбором в пользу того, где действительно комфортно жить и развиваться. Теперь она делится своим опытом, продолжает преподавать и планирует рассказывать о путешествиях по России. Ведь, как говорит сама Александра, она уже нашла ответ на вопрос: «Где мой дом?»