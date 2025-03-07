За рулём, в воротах и под колоколами: Life.ru публикует сильные истории трёх россиянок, выбравших неженское дело От мужских ремёсел до уникальных карьерных достижений. Три вдохновляющие истории женщин, которые разрушили стереотипы и нашли счастье в «неженских» профессиях. 7 марта, 13:13 Россиянки, который каждый день совершают подвиг на «мужских» работах. Обложка © из личного архива

Для многих женщин профессии, традиционно считающиеся мужскими, становятся не просто карьерным выбором, а настоящим личным преодолением. Три девушки, выбравшие «мужские» профессии и хобби, поделились с Life своим опытом, рассказали о борьбе с предвзятостью, о качествах, которые они приобрели, и о том, что значит быть «настоящей девушкой».

Женщина за рулём судьбы: история Елены Смирновой, водителя с сердцем спасателя

История Елены Смирновой, которая спасает жизни и водит скорую. Фото © из личного архива

На улицах Москвы тысячи машин — легковых, грузовых, спецтранспорта. Среди них несутся кареты скорой помощи, сигналя сиренами и мчась туда, где на кону человеческая жизнь. В одной из таких машин за рулём Елена Смирнова. Её работа — доставить медицинскую бригаду и пациента так, чтобы каждый следующий вызов был возможен. Но это не просто профессия. Это стиль жизни. А путь к ней был долгим и полным поворотов.

Первая в России девушка – водитель пожарной машины

С детства Елена была окружена машинами. Её папа и брат — инженеры-механики, окончили Московский автодорожный институт. У отца был свой автосервис, и маленькая Лена часто ездила с ним — то на грузовике на свалку, то в мастерскую. «Образ мужчины у меня формировался в автомобильной среде. Потом пошли друзья брата, байкерские тусовки. Я влюблялась в корешей брата, либо они в меня. Профессии водителя и инженера казались мне героическими», — рассказывает Елена.

Елена стала первой в России женщиной, которая официально управляла пожарной машиной. Фото © из личного архива

Когда Елена была маленькой, она любила смотреть в окно. В её районе часто проносились пожарные машины с ревущими сиренами и кареты скорой помощи, мчащиеся спасать чью-то жизнь. Ей хотелось быть частью этого. Но в то время казалось, что девочек туда не берут. Ошибалась. Когда пришло время выбирать, кем быть, ответ был прост: водителем. Но не обычным. Елена стала первой в России женщиной, которая официально управляла пожарной машиной. Огромная красная автоцистерна, грохот мотора, десятки тонн воды в баках — и девушка за рулём. «На пожарной машине — другие задачи. Важность маршрута и скорость имеют значение, но главное — довезти бригаду без происшествий», — делится наша героиня.

Работа пожарного водителя — это адреналин и ответственность. Нужно не только довезти команду быстро, но и правильно выбрать маршрут, продумать, как поставить машину, чтобы не мешать, но и быть наготове. А потом — ждать. Иногда секунды, иногда часы. Готовность рвануть туда, где нужно спасать людей. Работа в пожарной части закалила характер девушки, дала уверенность, научила мгновенно реагировать в критических ситуациях. Но в жизни Елены всё меняется быстро. Она работала водителем малотоннажного грузовика, преподавала ПДД в ДОСААФ, уходила на самосвалы, а летом даже пересаживалась на фуру.

Дальнобой: дорога как личное путешествие

Большегруз на трассе — это отдельный мир. Фуры мчатся по федеральным трассам, водители сигналят друг другу, встречаются в придорожных кафе. «Дальнобой — это моё личное путешествие, где у меня есть много пространства и спальное место. Я не экономлю на себе, живу в моменте. Виды промышленных зон меня угнетают, мне нравится дорога и природа, русская провинция», — рассказывает девушка.

Девушка также была и дальнобойщицей. Однажды она буквально спасла жизни людей. Фото © из личного архива

Но вместе с романтикой были и сложности. Перегруженные самосвалы, длинный тормозной путь, легковушки, лезущие под колёса. Однажды такое путешествие привело Елену к тому, что она буквально спасла жизни людей. 13 августа. Трасса Р260 под Калачом-на-Дону. Очередной рейс. На обочине две разбитые машины — «рено» и «Лада». Время идёт, но вокруг только шокированные участники аварии. Елена не думает. Вылетает из КамАЗа, хватает аптечку, накидывает плащ с надписью «скорая помощь». Но самое страшное — никто не вызвал службы. Люди думали, что кто-то другой уже позвонил. Она берёт телефон, вызывает скорую и полицию. Организует движение. Когда врачи наконец прилетают, отдаёт пострадавших им и только тогда возвращается за руль. «Я смогла продолжить путь с чистой совестью», — делится Елена.

Скорая помощь: гонка за жизнь

После фуры Елена снова вернулась в спецслужбы. Теперь — за руль скорой помощи. «Я всегда спрашиваю у медиков, торопимся мы или нет. Иногда они сами говорят: «Жми». Если на планшете горит «экстренный» красным, берут реанимационный набор, значит, ситуация серьёзная», — рассказывает наша героиня.

Елена вот уже много лет водит карету скорой помощи. Фото © из личного архива

Бывают вызовы, которые запоминаются навсегда. Один из таких — к 82-летней бабушке: «Она раньше вызывала скорую на незначительные поводы. Но в тот раз, когда мы приехали, всё было по-настоящему. Она задыхалась. Мы влезли в узкий лифт на каталке, а фельдшер бежал по лестнице. Я молилась, чтобы не застрять». Они довезли её в реанимацию. Смогли спасти. Но узнать, как сложилась судьба бабушки, уже невозможно.

О судьбе женщины, счастье и выборе

Несмотря на опыт в жёстких «мужских» профессиях, Елена верит, что женщина должна быть в безопасности и любви: «Женщина должна радовать себя. Если она несчастлива, надо срочно что-то менять. Пусть наши женщины будут любимы и здоровы. Они должны в первую очередь стать счастливыми».

Она мечтает о мире, где женщинам не нужно работать на износ, где мужчины защищают женщин, где семья важнее, чем работа. «Пусть чайлдфри и аборты останутся позорной страницей истории. Женщина должна быть счастливой, но и уважать отца своих детей, даже если отношения не сложились», — делится Елена.

Елену привлекают не только скорость и автомобили, но и поездки по монастырям, где она черпает вдохновение для своих стихов. Фото © из личного архива

Елену привлекают не только скорость и автомобили, но и поездки по монастырям, где она черпает вдохновение для своих стихов: «Когда «торкнет» какая-то ситуация, хочется выразить её стихами». Елена Смирнова — женщина, которая не боится сложных дорог. Она была первой женщиной – водителем пожарной машины в России. Водила скорую помощь, самосвалы, фуры. Она знает, как это — спасать жизни, даже если ты просто водитель.

Одна в воротах, но не одинока: история юной хоккеистки Вари Теплоуховой

Варя Теплоухова — не просто спортсменка, а настоящая боевая единица, не уступающая мальчишкам в хоккее. Фото © из личного архива

Представьте себе ледовую арену, гул трибун, стремительные атаки… И на последнем рубеже обороны — хрупкая девочка в тяжёлой вратарской экипировке. Варя Теплоухова — не просто спортсменка, а настоящая боевая единица, не уступающая мальчишкам ни в реакции, ни в выносливости. В десять лет она уже вписала своё имя в историю кузбасского хоккея, став первой девочкой-вратарём в регионе.

Когда мечта сильнее стереотипов

Варя Теплоухова доказала всем, что девочки — не слабый пол! Фото © из личного архива

Варя Теплоухова впервые увидела хоккей в три года. В тот день мама взяла её на матч Сибирской студенческой хоккейной лиги. Девочка не отрывала глаз от ледовой битвы, но больше всего её заворожили вратари — их массивные щитки, эффектные маски и молниеносные реакции. Уже тогда она знала: «Я буду играть в хоккей. И непременно вратарём!»

Сначала родители не воспринимали слова малышки всерьёз. Казалось, это обычная детская прихоть. Но Варя проявила упорство. Она требовала водить её на каток, научилась кататься на коньках сама и не переставала спрашивать: «Когда начнётся набор в хоккейную школу?»

В 2019 году в Междуреченске объявили приём в команду «Вымпел 2014», куда и пошла Варвара. Фото © из личного архива

Когда в 2019 году в Междуреченске объявили приём в команду «Вымпел 2014», мама Вари позвонила тренеру Василию Менчикову. Он был удивлён, но ответил: «Конечно, приходите!» В школе хоккея уже бывали девочки, но на позиции защитника. Девочка-вратарь стала настоящим прецедентом.

Испытания на прочность

Стать вратарём в детском хоккее — задача не из лёгких даже для мальчишек. Требуется колоссальная физическая подготовка: гибкость, ловкость, выносливость. Варе пришлось пройти жёсткий отбор — отжимания, шпагат, скоростные перемещения. «Сначала смотрели на неё как на диковинку, — вспоминает мама Надежда. — Девочка-вратарь?! Но Варин характер говорил сам за себя. Она не уступала мальчишкам ни в силе, ни в выносливости. Даже когда шайба попадала в незащищённые места, не плакала. Показывала синяки, гордо улыбаясь».

В школе хоккея уже бывали девочки, но на позиции защитника. Девочка-вратарь стала настоящим прецедентом. Фото © из личного архива

Тренировочный режим оказался суровым. Помимо командных занятий у Вари были и индивидуальные вратарские тренировки: отработка бросков, перемещения, координация. Бывали дни, когда у девочки было по три тренировки в день, а потом ещё и школа. «Я выбрала этот вид спорта, потому что хотела быть сильной, быстрой и ловкой», — рассказывает Варя.

Один за всех, и все за одного

Варю не раз признавали лучшим игроком. Фото © из личного архива

Команда «Вымпел 2014» шла к успеху несколько лет. Два сезона подряд мальчишки выигрывали почти все матчи в регионе, становились чемпионами детской суперлиги. Варю не раз признавали лучшим игроком. «Вратарь — половина команды, — говорит Надежда. — Когда у ребят не идёт игра, на льду остаётся последний рубеж — Варя. Её спокойствие, реакция, концентрация — всё это не раз спасало матчи». Но сейчас у команды непростой период. Игроки переходят в другие клубы, звенья рассыпаются, приходится заново налаживать связи на льду. В такие моменты на вратаря ложится ещё большая нагрузка.

«Я не мечтаю, я планирую»

Для Вари хоккей — не просто увлечение, а осознанный путь. Фото © из личного архива

Для Вари хоккей — не просто увлечение, а осознанный путь. Она уже определилась с целями: играть за «Агидель» (Уфа) или «Торпедо» (Нижний Новгород), а затем попасть в сборную России. «Она даже не мечтает, а планирует, — улыбается мама. — Мы обсуждаем возможный переезд. Куда Варя, туда и мы. Главное, чтобы она развивалась, набиралась опыта, становилась профессионалом».

Сейчас в Кузбассе уже три девочки-вратаря. И всё началось с той самой маленькой девочки Вари, которая когда-то пришла на матч с мамой, увидела вратарей и твёрдо решила: «Я буду играть».

Звук любви и веры: история звонаря Ирины Смирновой

Когда она впервые поднялась на колокольню в 2020 году, Ирина Смирнова даже не подозревала, что этот момент навсегда изменит её жизнь. Сегодня она не только парикмахер с 25-летним стажем, но и звонарь — женщина, которая освоила мужское ремесло и нашла в этом невероятную радость и силу.

Ирина Смирнова — женщина, которая освоила мужское ремесло и нашла в этом невероятную радость и силу. Фото © из личного архива

Откровение на колокольне

Ирина признаётся, что её путь к колокольному звону начался случайно. После Пасхи женщине предоставили возможность подняться на колокольню, и, несмотря на то что она не смогла сразу позвонить, её это заворожило. «Мне было интересно, как это всё устроено. Я не ожидала, что буду заниматься этим серьёзно, но как-то в душе почувствовала, что это именно то, что мне нужно», — рассказывает наша героиня.

Через год после этого случайного опыта Ирина уже записалась на курсы звонарей. Так она стала частью удивительного мира, где каждый звон колоколов воспринимается как нечто большее, чем просто звук, — это благодать, радость и соединение с Богом.

О духовном росте и внутренней трансформации

Ирина стала частью удивительного мира, где каждый звон колоколов воспринимается как нечто большее. Фото © из личного архива

Для Ирины служение звонарём стало не просто новой профессией. Оно стало настоящим призванием, которое привело к духовному обновлению. «Меня изменила вера в Бога. Господь даёт испытания, через которые приходит любовь к людям», — делится Ирина.

Работа на колокольне оказала глубокое влияние на её внутреннее состояние. Раньше она не понимала ход церковной службы и не могла уловить смысл каждого действия. Однако, научившись звону, Ирина поняла, как важен каждый момент богослужения. «Я начала понимать, что происходит на службе, что означают трезвоны и другие моменты», — рассказывает она. Ирина признаётся, что вера и колокольный звон изменили её характер. Она стала более терпимой, радостной и спокойной. Колокольный звон помог ей стать более открытой и любящей. Это служение научило её смотреть на жизнь с любовью и принятием.

Женщина в мужском деле

Самое удивительное в истории Ирины — это её занятие, которое традиционно считается мужским. Хотя в современном мире нет таких строгих ограничений, в православной традиции колокольный звон чаще всего ассоциируется с мужчинами. Но в храме Архангела Михаила в деревне Сухово всё оказалось иначе: женщин-звонарей здесь даже больше, чем мужчин. «Сложностей с тем, что это мужское занятие, я не встречала. Наоборот, у нас женщин-звонарей намного больше, чем мужчин. Это несложное занятие, радостное. Женщина может легко его освоить и нести», — говорит Ирина.

Самое удивительное в истории Ирины — это её занятие, которое традиционно считается мужским. Фото © из личного архива

Звонарь в храме — это не просто человек, который управляет колоколами. Это тот, кто привносит в мир гармонию и связь с божественным. Ирина рассказывает, как важно не просто звонить, но и чувствовать глубокую связь с каждым ударом колокола. «Звоны происходят перед службой, после службы, и я получаю от этого радость. Это не просто работа, это служение, которое приносит благодать и успокоение не только мне, но и тем, кто слышит эти звуки», — говорит она.

Служение и жизнь

Для Ирины колокольный звон стал не только выражением её духовного пути, но и частью повседневной жизни. Она продолжает работать парикмахером и находит в этой работе глубокое удовлетворение. «Я работаю мужским мастером, подстригаю мужчин, оформляю бороды. Но для меня это не просто работа. Это возможность проявить свою доброту и внутреннюю красоту», — говорит наша героиня.

Фото © из личного архива

Роль женщины в современном мире

Ирина — яркий пример того, как женщина может реализоваться в любой сфере, несмотря на стереотипы и устоявшиеся традиции. Женщина может быть и звонарём, и парикмахером и в то же время носить в себе любовь и заботу, даря её миру через свою работу. «В наше время женщины могут реализовываться в любых сферах. Мы носители добра и красоты, и это наше главное предназначение. Никакие стереотипы не могут нас остановить», — делится Ирина. Колокольный звон, который она с любовью приносит людям, — это не только музыкальное произведение, но и символ женской силы, мудрости и красоты.

Три истории россиянок, которые выбрали «неженские» профессии. Фото © из личного архива

Ирина, Елена и Варя — живое доказательство того, что истинная сила женщины заключается не в том, чтобы соответствовать ожиданиям общества, а в том, чтобы идти за своей мечтой. А настоящая девушка — это та, кто живёт полной жизнью и выбирает смело и уверенно шагать по пути, который подскажет её сердце.