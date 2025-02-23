Защитницы Отечества. Life.ru знакомит читателей с тремя сильными женщинами, принимающими поздравления 23 февраля

Есть такая профессия — Родину защищать. Екатерина, Татьяна и Юлия все втроём работают в Росгвардии. Только в разных частях и даже в разных городах. Их всех объединяет одно — они красивые и сильные девушки, которые каждый год получают подарки на 23 февраля. Потому что День защитника отечества — прежде всего праздник для тех, кто служит Родине. Наши героини отлично справляются с этой работой, поэтому принимают все почести на праздник защитников как должное. Спите сегодня ночью спокойно: эти доблестные женщины защищают вас от воров, разбойников и закладчиков. А всё остальное читайте в материале.

Юлия Серёгина, служит в Росгвардии 7 лет

Юлия Серёгина — офицер Росгвардии. Она долго шла к этому почётному званию. Фото © Из личного архива Юлии Серёгиной

Юлия Серёгина, уроженка города Люберцы, действительно сильная женщина во всех смыслах этого слова. До того как устроиться в Росгвардию, она работала тренером по бодибилдингу. Потому что активно занимается спортом с 5 лет и может многое рассказать и показать. Её знания подкреплены значком ГТО, третьим взрослым разрядом по лёгкой атлетике и первым разрядом по пауэрлифтингу. Без экипировки. Юлия часами изучала правильную технику.

«Мои текущие рекорды впечатляют: жим лёжа — 50 кг, приседания со штангой — 100 кг, а тяга — 127,5 кг. При росте 158 см и весе 50 кг это действительно серьёзные достижения», — рассказывает Life.ru Юлия.

Главное увлечение Юлии — это пауэрлифтинг. Фото © Из личного архива Юлии Серёгиной

Пауэрлифтинг — главное хобби Юлии с 2024 года. Она действительно достигла в нём внушительных результатов и мечтает в скором времени сдать на мастера спорта. Поэтому на 23 февраля девушка получит от родных и близких спортивную экипировку, которая поможет ей достичь своих целей. Профессиональный праздник Юлия обычно отмечает в кругу семьи, потому что в роду у неё тоже все были военными. Поздравления приходят даже от дедушки — ему сейчас 84. Самой Юле 25.

«Да, меня действительно поздравляют с 23 февраля, и, честно говоря, я никогда не думала, что этот праздник станет для меня таким важным. Раньше я воспринимала его как день защитника Отечества, который больше относится к мужчинам, но с течением времени поняла, что он также имеет значение и для женщин, особенно если ты активно занимаешься спортом», — делится наша героиня.

На службе Юлия строгий офицер, но дома — нежная девушка. Фото © Из личного архива Юлии Серёгиной

По образованию Юлия — юрист. Она окончила Юридический институт при Российском университете транспорта (также известном как МИИТ). В Росгвардии уже седьмой год, начинала с должности полицейского комендантской группы, сейчас девушка — юрисконсульт отдела договорно-правовой работы ФГКУ УВО ВНГ России по Московской области. Эта работа заключается в правовой экспертизе приказов, договоров и других документов на предмет соответствия Конституции и вышестоящим законам.

«На службе я — строгая и целеустремленная, всегда сосредоточенная на задачах и готовая к любым вызовам. Но как только я переступаю порог квартиры, все «мечи и копья» остаются за дверью. Дома я становлюсь нежной и заботливой девушкой», — говорит Юлия.

Самый запоминающийся момент на службе для Юлии — это, конечно, получение офицерского звания. Когда ей вручили погоны, та почувствовала невероятную гордость и радость. В тот момент наша героиня осознала, что все старания были не напрасны. Этот день навсегда останется в её памяти как символ упорства и веры в себя. Именно служба развивает в человеке такие качества, а ещё — уверенность в себе. Но Юлия на службе и Юлия дома — это два разных человека. Со своим молодым человеком она нежная и хрупкая, а в планах у них — впервые прыгнуть вместе с парашютом.

Татьяна Усачёва, служит в Росгвардии 13 лет

Татьяна Усачёва — сотрудница Росгвардии с более чем 10-летним стажем. Фото © Из личного архива Татьяны Усачёвой

Татьяна Усачёва из Белгорода поступила на службу в Росгвардию ещё в то время, когда подразделение называлось «Вневедомственной охраной». Она — старший полицейский в группе задержания в звании прапорщика. Именно благодаря таким сотрудникам, как Татьяна, улицы преимущественно чисты от криминальных элементов. Вместе с коллегами Татьяна обеспечивает общественную безопасность, охраняет государственные объекты и домовладения. У девушки есть медаль за 10 лет безупречной службы. Каждый год в День защитника Отечества все близкие чётко дают понять: это её праздник.

«На 23 февраля меня поздравляют мои родители, брат и дети. Мы собираемся всей семьёй за ужином, если позволяет время. Получается у меня 2 праздника: 23 февраля, так как я сотрудник, и 8 марта, потому что прежде всего я девушка. Дочка всегда мне готовит завтрак и рисует открытку, а сын дарит цветы», — поделилась с Life.ru Татьяна.

После окончания Белгородского Юридического института МВД имени И. Д. Путилина и педагогического колледжа, Татьяна решила попробовать себя в педагогике, и устроилась на работу учителем в детском саду. Девушка быстро поняла: это не её история. В 2012 году Татьяна поступила на службу во Вневедомственную охрану по Яковлевскому району Белгородской области. Но дома Татьяна прячет «мечи и копья». «Когда я прихожу домой, я становлюсь любящей мамой. Так как детям, — а их у меня двое, — нужна именно мама, а не строгий сотрудник», — говорит Татьяна.

В свободное время Татьяна заботится о детях, а ещё обучает собаку хаски. Фото © Из личного архива Татьяны Усачёвой

В свободное от работы время Татьяна занимается творчеством. Она играет на фортепиано и рисует картины. А ещё разучивает команды с любимой хаски Альмой. Собачка знает уже 34 штуки. Тяжело поверить в то, что девушка с такими милыми увлечениями задержала опасного наркодилера, не так ли? О том, что парень «под чем-то» сотрудники узнали по глазам. Остановили проверить паспорт, тот стал сопротивляться.

«Пришлось применить физическую силу и спецсредства. В рюкзаке у данного гражданина находилось 87 маленьких свертков. Как показала экспертиза в последующем это были наркотические вещества, а юноша оказался закладчиком», — вспоминает наша героиня.

Татьяна считает службу в Росгвардии дисциплинирующей практикой. Фото © Из личного архива Татьяны Усачёвой

Служба в Росгвардии для Татьяны — не только любимая работа, но и способ стать лучше как личность. Быстрее, выше, сильнее, выносливее, спокойнее — а все эти качества необходимы как военному, так и матери. Служба повлияла на Татьяну положительно, как считает сама девушка.

«Благодаря службе я развила в себе способность стойко переносить трудности. Приобрела такие качества как решительность, уверенность в себе, стрессоустойчивость, смелость, самоконтроль и выносливость. Если возникают какие-то трудности вне службы, я их применяю в решении проблем», — рассказала нам Татьяна.

Екатерина Лепитова, служит в Росгвардии 7 лет

Екатерина Лепитова — девушка с нашивкой «Не ори, мне тоже страшно». Фото © Из личного архива Екатерины Лепитовой

Красивая девушка в форме с нашивкой «Не ори, мне тоже страшно» — Екатерина Лепитова из Курской области. В Росгвардии уже 7 лет — с 2018 года. Она — инспектор группы исполнения административного законодательства в звании капитана. В свободное от службы время волонтёрит, причём в курском госпитале. Там Катя помогает лечить солдат с СВО и поднимать им боевой дух.

«23 февраля, безусловно, меня поздравляют моя семья, друзья. А по поводу подарков... дарят, наверное, всё-таки женские на этот праздник. Потому что в силу моего характера, в силу моей деятельности, мужских поступков в характере хватает. Наверное, в этот праздник мне всё-таки хотят напомнить, что я девочка, и получаю я женские больше подарки — это духи, платья, туфли. А в этом году я проведу этот праздник в военном госпитале. Буду помогать нашим ребятам, будем поздравлять их. Будем поднимать боевой дух, потому что скоро весна. Скоро все будет хорошо. Победа будет за нами. Мы обязательно пойдем вперед», — говорит Екатерина.

Екатерина Лепитова служит в росгвардии с 2018 года. Фото © Из личного архива Екатерины Лепитовой

Путь в профессии для Екатерины начался чуть ли не с пелёнок. Она родом из семьи полицейских, ещё в советской милиции служили и мама, и папа девушки. При этом поддержка бойцов СВО тоже передалась Екатерине по наследству: её отец прошёл обе «Чеченские».

«В профессию я пришла, наверное, по семейным устоям. Мама у меня в полиции всю жизнь работала, полковник полиции уже на пенсии. И отец, подполковник полиции в подставке на пенсии. Он прошел две чеченские кампании, является ветераном боевых действий. По-другому я не могла, всегда мечтала о работе в полиции», — говорит Life.ru Екатерина.

И, рассказывая историю Екатерины, мы не могли не выполнить её просьбу. «Пожалуйста, упомяните мою мамочку, то, что она всегда за меня волнуется, но понимает, что я выполняю долг гражданина Российской Федерации, офицера». Екатерина от всей души говорит своей маме «Спасибо» за то, что та волнуется, пока девушка исполняет свой гражданский долг. «Родители всегда остаются в тени, а на самом деле больше всего за нас волнуются», — говорит Екатерина. «И в моей деятельности, когда я уезжаю, иногда не могу выйти на связь, естественно, мама и папа переживают за меня больше всего», — подытоживает наша героиня.

В качестве волонтёрства Екатерина помогает бойцам СВО. Фото © Из личного архива Екатерины Лепитовой

Волонтёрство Екатерины не осталось без внимания общественников. Помощь в лечении бойцов зачлась девушке: её наградили медалью «За спасение на СВО». Эту медаль она считает своей главной наградой. «В октябре 2024 года общественная организация наградила меня медалью за спасение на СВО. На самом деле это является самым большим, самым огромным моим достижением. Этой медалью я горжусь больше всего», — рассказала Катя.

В свободное время Екатерина ходит на футбольные матчи. Фото © Из личного архива Екатерины Лепитовой

Екатерина — не только талантливый и высокопоставленный офицер, но и заядлый футбольный фанат. Она — частая гостья на стадионе. Кроме того, девушка любит путешествовать: она бывала в Петербурге и Москве. А за какую команду Екатерина болеет, лучше расскажет она сама: «В свободное от работы время я люблю посещать футбольные матчи своей любимой команды «Спартак Москва».