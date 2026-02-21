Её воспитал серийный убийца: Реальная история Лайзы Родман, тусившей с «вампиром Кейп-Кода»

1960-е годы в Америке — это время хиппи, рок-н-ролла и наркотиков. Период, когда слово «свобода» стало главным лозунгом молодого поколения. Молодёжь стекалась на курорты Кейп-Кода, чтобы тусоваться, слушать музыку и заниматься свободной любовью. В этой атмосфере вседозволенности грань между добром и злом стиралась под воздействием различных препаратов.

И пока полиция тонула в многочисленных заявлениях об исчезновениях, на сцену вышел человек, которого позже назовут «вампиром Кейп-Кода». Красивый, обаятельный, с ослепительной улыбкой. Он мог быть кем угодно: любящим отцом, заботливым мужем, надёжным работником. Или монстром, убивающим людей. Но пока его зовут Тони Коста. А для одной маленькой девочки он стал самым добрым человеком на Земле.

Никому не нужная девочка

Фото © Nano Banana AI

Лайза Родман родилась в конце 1950-х годов. Детство пришлось на начало той самой эпохи, но для неё это время не было ни свободным, ни счастливым. Мать малышки — молодая разведённая женщина — жила для себя. Лайза слышала от неё в основном ругань и пренебрежение. Женщина была увлечена только поиском новых мужчин и выпивкой, а дочери были обузой. К тому же родительница всегда выделяла младшего ребёнка, без стеснения показывая, что Лайза — нелюбимая дочь. Позже, уже будучи взрослой, Родман-старшая признается, что ненавидела сестру за то, что та была любима. Но сейчас не об этом.

Каждое лето семья Родман снимала жильё в Провинстауне — курортном районе Кейп-Кода. Мать девочек там устроилась горничной в местный мотель и уходила на работу. Но кто же сидел с детьми? Это всегда интрига. Потому что женщина особо не заморачивалась с поиском сиделки для детей, а просто останавливала людей на улице и спрашивала: «Не хотите подработать нянькой?» Большинство смотрели на неё как на сумасшедшую. Доверить детей первому встречному? Однако некоторые и правда соглашались. Так в жизни Лайзы появилась череда случайных людей, которым было плевать на неё так же, как и матери. Пока в один день на пороге не появился тот, кому стало действительно не всё равно.

Кто такой Тони Коста?

Антони Чарльз Коста, серийный убийца, известный как «вампир Кейп-Кода». Фото © Getty Images / Jack O'Connell / The Boston Globe

Антони Чарльз Коста родился 2 августа 1944 года. Родители ещё не родившегося Тони 15 лет безуспешно пытались завести ребёнка, пока наконец Сесилия не забеременела. Сына назвали в честь папы, но мальчику так и не удалось почувствовать отцовскую любовь — тот погиб всего за две недели до окончания Второй мировой войны. Антони Коста рос голливудским красавчиком. Современники описывали его как очень спокойного, вежливого, начитанного человека, одним словом — настоящего джентльмена. Но за красивой внешностью и галантностью юноши скрывалась очень тёмная натура.

Первые странности проявились у мальчика ещё в детстве. По словам самого Тони, в семь лет произошло событие, полностью изменившее его психику: поздней ночью к нему в комнату якобы вошёл загадочный человек, в котором Коста узнал собственного погибшего отца. Возможно, это были первые тревожные звоночки или просто неокрепшая психика ребёнка, так и не сумевшая смириться с потерей отца. Со слов Тони, они с «отцом» проговорили несколько часов.

Правда это или нет, но Антони продолжал расти внешне привлекательным юношей, которого любили практически все. А вот внутри уже начинало формироваться что-то свирепое и неправильное. К сожалению, галлюцинация с отцом была не единственным сложным эпизодом в жизни Тони. Когда мальчику было около 12 лет, случилось самое страшное, что может произойти с ребёнком, — Тони пришлось пережить насилие со стороны мальчика постарше. И это запустило череду необратимых последствий в психике Косты.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso

В 16 лет Антони решил множить насилие и дальше, а первой его жертвой стала 14-летняя соседка. Молодой преступник пробрался в дом к девушке и склонился над её кроватью. Жертва от этого проснулась и закричала. Тони сбежал, но вернулся через несколько дней. Он попытался довести дело до конца, но девушке удалось спастись. В ноябре 1961 года Тони был обвинён в нападении и попытке изнасилования, в связи с чем был приговорён к трём годам условно.

К 18 годам Тони женился и обзавёлся тремя детьми. Чтобы прокормить семью, он освоил профессию плотника. Но образ заботливого мужа и отца давался ему с трудом. Брак вскоре распался, и в 1966 году Тони уехал в Калифорнию. А уже летом 1968 года Коста вернулся в Массачусетс. К тому времени мужчина уже плотно сидел на наркотиках, воровал медицинское оборудование и вёл асоциальный образ жизни. И словно назло, Антони устроился разнорабочим в тот самый мотель в Провинстауне, где работала мать Лайзы Родман.

Лето с «добрым» дядей

Серийный убийца Антони Чарльз Коста оказался нянькой одной из девочек, которая в будущем напишет о нём книгу. Фото © Getty Images / Ed Jenner / The Boston Globe

И вот Антони Чарльз Коста попал в число тех случайных «нянек», которых мать Лайзы Родман нанимала присматривать за детьми. И на удивление, оказался лучшим из всех. Он никогда не кричал, не бил, не унижал. Брал девочек с собой в разъезды по Кейпу-Коду и покупал мороженое. Для Лайзы, которая дома чувствовала себя нежеланной, Тони стал лучиком света. Рядом с ним она впервые получала комплименты, чувствовала себя значимой. Они даже ходили в его «секретный сад» в лесу, там Тони показывал сёстрам красивые места, учил разбираться в растениях. Лайза обожала эти прогулки. Но она и не подозревала, что именно в этом лесу Тони закапывал тела своих жертв.

12 июня 1969 года Антони Чарльзу Косте было предъявлено обвинение в убийстве трёх человек. Он перестал приходить. Просто исчез. Но маленькая Лайза не понимала почему, она скучала по своему другу. Новости о зверских убийствах не обошли девочку стороной, но она никогда не связывала их с Тони. Для неё парень-нянька так и остался светлым лучиком надежды быть любимой. В мае 1970 года Тони признали виновным в убийствах и приговорили к пожизненному заключению. А уже 12 мая 1974 года он свёл счёты с жизнью прямо в камере.

Правда, всплывшая спустя 35 лет

Лайза Родман во взрослом возрасте. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lizarodman

Прошли годы. Лайза выросла, получила образование — степень бакалавра искусств в Вермонтском колледже. Потом начала работать налоговым бухгалтером, вышла замуж, родила троих детей и даже обзавелась пятью внуками. Жила обычной жизнью недалеко от Бостона. Но детство не отпускало. И в очередной раз вспоминая юные годы с «добрым» нянькой, в 2005 году Лайза наконец осознала свою личную связь с Тони Костой, тем самым печально известным убийцей с Кейп-Кода.

Женщина начала собственное расследование, которое продлилось 15 лет. Лайза Родман собрала тысячи документов: полицейские рапорты, протоколы допросов, судебные заключения, результаты психологических и медицинских экспертиз. Ей удалось получить более пятидесяти часов записей интервью с Тони Костой, сделанных во время его заключения в тюрьме Барнстейбла. Теперь сохранившаяся привязанность к Тони не радовала её, а делала больно. Единственный взрослый, относившейся к ней по-человечески, оказался серийным убийцей. Тони Коста, расчленявший девушек, находил время возить маленькую девочку на своём пикапе, покупать ей мороженое и показывать «секретный сад».

Боль, вложенная в книгу

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lizarodman

В 2021 году Лайза Родман выпустила книгу под названием «Нянька. Меня воспитывал серийный убийца». Она мгновенно стала бестселлером и была признана лучшей трукрайм-книгой. Но были и те, кто чувствовал себя обманутым. Некоторые читатели писали в рецензиях о том, что Тони не был няней для Лайзы, скорее они просто были знакомыми. Но суть не в количестве встреч или общественном статусе. Для Лайзы, выросшей без любви, даже несколько эпизодов доброты стали спасательным кругом. Она не пыталась заработать на чужой боли, она лишь пыталась исцелить собственную.

Сегодня Лайза Родман живёт недалеко от Бостона с мужем, детьми и внуками. Её детство давно закончилось. Но вопрос, который Тони Коста унёс с собой в могилу, остаётся неизменным. «Почему он убивал их, но не убил её?» Ответ мы уже никогда не узнаем. Осталась только Лайза, искалеченные судьбы людей и книга. Книга о маленькой девочке, которая думала, что её любят.