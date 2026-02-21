Тест: Если на машине времени отправиться в Древнюю Русь, вы бы сгинули или прославились?

Древняя Русь — это не туристическая поездка с гидом и страховкой. Здесь нет круглосуточных магазинов, скорой помощи и навигатора. Здесь только суровый лес, непредсказуемые соседи, языческие духи и княжеские междоусобицы. Сможете ли вы адаптироваться, когда под рукой только топор, смекалка и вера в лучшее? Мы вытащим всю правду: станете уважаемым дружинником, пахарем-трудягой, смиренным монахом или первым кандидатом на корм зверям лесным. Давайте проверим, прогнулась бы Древняя Русь или вы сломались бы под натиском реальности X века!