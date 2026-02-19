Тест: Угадайте 8 фильмов и сериалов с Александром Абдуловым, главным секс-крашем в СССР!

Александр Абдулов мог быть трогательным романтиком, отчаянным авантюристом и даже отъявленным злодеем. И в любой роли оставался самим собой: невероятно обаятельным, пластичным, живым. Он не играл — он жил на экране. Студенты ВГИКа занимали очередь в гардеробе, чтобы увидеть, как он снимает пальто. Женщины писали письма мешками. Мужчины хотели быть на него похожими. За плечами актёра десятки ролей, от эпизодических до главных. Но насколько хорошо вы знаете его фильмографию? Попробуйте угадать 8 фильмов с его участием всего по одному кадру!