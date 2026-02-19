Тест: Угадайте 8 фильмов и сериалов с Александром Абдуловым, главным секс-крашем в СССР!
Обаятельный, дерзкий, невероятно талантливый — он покорял миллионы сердец одним взглядом. Александр Абдулов сыграл десятки ролей: от романтических героев до эксцентричных авантюристов. А вы помните все его лучшие фильмы?
Коллаж © Life.ru Фото © РИА Новости / Шахвердиев Фото © Кадр из фильма «Обыкновенное чудо», «Мастер и Маргарита» / Kinopoisk
Александр Абдулов мог быть трогательным романтиком, отчаянным авантюристом и даже отъявленным злодеем. И в любой роли оставался самим собой: невероятно обаятельным, пластичным, живым. Он не играл — он жил на экране. Студенты ВГИКа занимали очередь в гардеробе, чтобы увидеть, как он снимает пальто. Женщины писали письма мешками. Мужчины хотели быть на него похожими. За плечами актёра десятки ролей, от эпизодических до главных. Но насколько хорошо вы знаете его фильмографию? Попробуйте угадать 8 фильмов с его участием всего по одному кадру!
Как хорошо вы разбираетесь в музыке? Мы сейчас это проверим: ответьте на 7 вопросов о хитах 90-х! А также вспомните своё детство и докажите, что оно прошло не зря, продолжив строки из стихотворений Агнии Барто. Ну а если душа требует романтики, то попробуйте узнать фильмы СССР по кадрам с влюблённой парой!
