Тест: Позор вам, если не сможете продолжить все 5 строк из стихотворений Агнии Барто!
Сегодня — 125 лет со дня рождения Агнии Барто, великой поэтессы, которая подарила детство каждому из нас! Мы собрали несколько отрывков из её стихотворений и придумали к ним новые продолжения. А ваша задача узнать, где оригинальная строчка!
Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Владимир Савостьянов
Удивительное свойство поэзии Агнии Барто: эти стихи мы слышим ещё до того, как научимся читать. А потом, спустя годы, мы вдруг ловим себя на том, что рассказываем их своим детям или внукам у кроватки. Так возникает связь поколений через простые и гениальные рифмы о зайке, который промок, или о Тане, уронившей мячик. Агния Львовна давно стала для нас больше, чем просто поэтессой, она голос нашего детства, народная писательница. А сегодня — её день рождения! Давайте же вспомним эти замечательные стихотворения и попробуем продолжить строки из её произведений!
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