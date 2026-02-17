Тест: Позор вам, если не сможете продолжить все 5 строк из стихотворений Агнии Барто!

Удивительное свойство поэзии Агнии Барто: эти стихи мы слышим ещё до того, как научимся читать. А потом, спустя годы, мы вдруг ловим себя на том, что рассказываем их своим детям или внукам у кроватки. Так возникает связь поколений через простые и гениальные рифмы о зайке, который промок, или о Тане, уронившей мячик. Агния Львовна давно стала для нас больше, чем просто поэтессой, она голос нашего детства, народная писательница. А сегодня — её день рождения! Давайте же вспомним эти замечательные стихотворения и попробуем продолжить строки из её произведений!