Тест на День подруг: Вы не угадаете эти 8 советских фильмов, если не верите в женскую дружбу!
13 февраля отмечается День подруг! В честь этого мы собрали топ советских фильмов, где женская дружба заняла особое место в сюжете. Сможете ли вы узнать эти картины по кадру с закадычными подругами?
Коллаж © Life.ru. Обложка © «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных © «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный, «Самая обаятельная и привлекательная», режиссёр Геральд Бежанов, сценаристы Геральд Бежанов, Анатолий Эйрамджан / Kinopoisk © Freepik / kjpargeter
Говорят, что женской дружбы не существует. Но в реальности всё наоборот: дружба между женщинами — это очень крепкая и глубокая связь, это отношения, в которых царят гармония, поддержка и взаимопонимание. 13 февраля отмечается великолепный праздник, посвящённый именно таким отношениям, — День подруг! В честь этого события мы собрали 8 советских фильмов, в которых девушки не спорят, не воюют друг с другом, не соревнуются, а любят чистой сестринской любовью. Попробуйте угадать фильм только по кадру с подругами!
Вы считаете себя интеллектуалом? Тогда слабо пройти тест по Есенину и угадать, из каких его стихотворений эти строчки? А также вспомните легендарный фильм «Москва слезам не верит» и разгадайте кроссворд из 10 слов по нему! Сразитесь с искусственным интеллектом и угадайте, какое произведение Бориса Пастернака описала нейросеть!