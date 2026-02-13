Тест на День подруг: Вы не угадаете эти 8 советских фильмов, если не верите в женскую дружбу!

Говорят, что женской дружбы не существует. Но в реальности всё наоборот: дружба между женщинами — это очень крепкая и глубокая связь, это отношения, в которых царят гармония, поддержка и взаимопонимание. 13 февраля отмечается великолепный праздник, посвящённый именно таким отношениям, — День подруг! В честь этого события мы собрали 8 советских фильмов, в которых девушки не спорят, не воюют друг с другом, не соревнуются, а любят чистой сестринской любовью. Попробуйте угадать фильм только по кадру с подругами!