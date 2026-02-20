Тест: Вы ни за что не угадаете, из каких советских фильмов эти 10 цитат, переведённые с китайского!

Китайский язык считается одним из самых сложных языков в мире. Наверняка вы видели юмористические ролики со смешными переводами с русского названий блюд, улиц или фильмов. Мы решили взять 10 цитат из культовых советских фильмов и перевести их на китайский, а потом обратно вернуть на русский. Попробуйте угадать, каким легендарным картинам принадлежат эти на первый взгляд бессмысленные строки. Но только если вы уверены, что знаете эти фильмы наизусть!