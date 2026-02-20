Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 15:30

Тест: Вы ни за что не угадаете, из каких советских фильмов эти 10 цитат, переведённые с китайского!

Мы перевели любимые цитаты из советских фильмов на китайский язык, а потом — обратно на русский. Получилось неожиданно и забавно! Угадаете легендарные советские комедии по их искажённым фразам? Проверьте, помните ли вы их наизусть!

Обложка © Chat GPT

Обложка © Chat GPT

Китайский язык считается одним из самых сложных языков в мире. Наверняка вы видели юмористические ролики со смешными переводами с русского названий блюд, улиц или фильмов. Мы решили взять 10 цитат из культовых советских фильмов и перевести их на китайский, а потом обратно вернуть на русский. Попробуйте угадать, каким легендарным картинам принадлежат эти на первый взгляд бессмысленные строки. Но только если вы уверены, что знаете эти фильмы наизусть!

Для тех, кто любит покушать, у нас есть чудесный тест: какой вы пельмень? А вкусная тематика не закончена: в честь Масленицы и всемирного дня блинов узнайте, какой вы блин с начинкой! А также проверьте свои знания и постарайтесь не подвести ваших учителей: ответьте на 10 школьных вопросов на время.

Тест: Позор вам, если не сможете продолжить все 5 строк из стихотворений Агнии Барто!
Тест: Позор вам, если не сможете продолжить все 5 строк из стихотворений Агнии Барто!
BannerImage
Анна Московко
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Китай
  • ссср
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar