Тест: Не быть вам богатым, если не сможете ответить на все 8 вопросов из «Кто хочет стать миллионером»!

Более двадцати лет назад на российском телевидении появилась программа, которая мгновенно завоевала сердца миллионов. И название ей «Кто хочет стать миллионером?» Мы помним триумфы первых победителей и досадные поражения, когда участники ошибались на пустяковых, казалось бы, вопросах. Этот тест — отличная возможность вспомнить легендарное шоу и проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в самых разных областях знаний. Мы собрали для вас самые интересные и запоминающиеся вопросы! Правда, в этот раз подсказок не будет, придётся полагаться только на свою интуицию и кругозор. Готовы ли вы бросить вызов самому себе и узнать, до какой несгораемой суммы сможете добраться?