Тест: Не быть вам богатым, если не сможете ответить на все 8 вопросов из «Кто хочет стать миллионером»!
Проверьте свою эрудицию и логику! Сможете ли вы пройти наш тест без единой ошибки и добраться до несгораемой суммы? Мы собрали самые интересные вопросы из культовой программы, попробуйте же свои силы в борьбе за заветный приз!
Обложка © Кадр из программы «Кто хочет стать миллионером?», режиссёр Константин Иванов и др. / Kinopoisk
Более двадцати лет назад на российском телевидении появилась программа, которая мгновенно завоевала сердца миллионов. И название ей «Кто хочет стать миллионером?» Мы помним триумфы первых победителей и досадные поражения, когда участники ошибались на пустяковых, казалось бы, вопросах. Этот тест — отличная возможность вспомнить легендарное шоу и проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в самых разных областях знаний. Мы собрали для вас самые интересные и запоминающиеся вопросы! Правда, в этот раз подсказок не будет, придётся полагаться только на свою интуицию и кругозор. Готовы ли вы бросить вызов самому себе и узнать, до какой несгораемой суммы сможете добраться?
Если вам хочется напрячь мозг ещё сильнее, то скорее проходите тест и отвечайте на 10 школьных вопросов на время! Докажите это, пройдя тест, где вам нужно будет узнать фильмы СССР по кадрам с подругами. А также в честь прошедшего Дня всех влюблённых вспомните легендарные пары из советского кино!
- Тест: Угадайте 8 фильмов и сериалов с Александром Абдуловым, главным секс-крашем в СССР!
вчера в 15:30
- Тест: Хорошая карма или подлец с рождения? 8 вопросов помогут разобраться, что с вами не так!
вчера в 14:00
- Тест: Какой вы пельмень: наш родной, вонтон, гёдза или манты? Узнайте, из какого вы теста!
18 февраля, 15:00