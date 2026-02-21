Как дамы прошлого ходили «по-маленькому» и какие ужасы скрывались под их пышными юбками

Признавайтесь, вы когда-нибудь мечтали побывать на настоящем викторианском балу? Богатые залы, миллионы свечей и обаятельные кавалеры, мечтающие с вами танцевать. А чего только стоят платья благородных дам…Стоили они действительно как половина Версаля, но это далеко не основная их проблема. Вам никогда не было интересно, как женщины того времени справляли нужду во время светских мероприятий?

Только представьте, на вас: сорочка, панталоны, чулки, корсет, каркас платья, две или три нижние юбки и наконец — само платье. А если приспичило «по-маленькому»? Даже то, что панталоны всегда пошивались с разрезом, не очень-то облегчало задачу. Допустим, на балу можно подозвать служанку, создать небольшую интригу и удалиться по важным делам. Но что делать, когда отойти за угол возможности нет, да и служанка куда-то запропостилась?

Бурдалю — фамилия, которую обожали викторианские женщины

Как в Средние века дамы в пышных юбках ходили в туалет и что такое бурдалю? Фото © Wikipedia / Франсуа Буше, AustinTowers

Ситуации, когда отойти было нельзя, действительно существовали. И одно из таких мероприятий запустило технологический прогресс в мире женской гигиены. В ХVII веке жил проповедник Луи Бурдалю, любивший затягивать свои проповеди на долгие часы. Прихожанки, посещавшие церковь, никак не могли покинуть зал до окончания проповеди, даже если было очень нужно… ну, вы понимаете. И когда Луи тоже наконец понял, почему к концу его речей некоторые дамы нервно топтались с ноги на ногу, то придумал на редкость гениальное решение проблемы.

Нет, побыстрее говорить он не стал. Но разработал сосуд для дам, который позволил бы им оставаться и в церкви подольше, и внимательнее слушать их спасителя. Приспособление от проповедника напоминало продолговатый фарфоровый горшок, который некоторые творческие натуры даже расписывали по-особенному, чтобы не быть как все. У такого дамского бурдалю было много преимуществ! Помимо эстетики, он был удобен в использовании, а главное, портативен. Впоследствии для дамских горшочков даже шили дорожные футляры. И женщинам хорошо, и Луи Бурдалю вошёл в историю. Правда, не совсем так, как он хотел. Но за это доброе дело история почтила великий ум проповедника, обозвав горшок просто «бурдалю».

Гений инженерии: ещё одно устройство для справления малой нужды

Как в туалет ходили на балах? Фото © Wikipedia / Prosopee

Но не бурдалю единым! Был ещё один вариант для справления малой нужды в пышном платье. Может, не такой функциональный, как бурдалю, но плюсов у него не меньше. Да, почти простой стул с дыркой. Зато на него можно было сесть, даже не раздеваясь. Вся задумка такого стула заключалась в том, что каркас платья, пусть и невероятно тяжёлый, но складываться умел. И девушки не могли не воспользоваться такой возможностью не только справить нужду, но и передохнуть.

Да, гаджет напоминает всем нам знакомый современный унитаз. Вот только садились на него наоборот — к спинке лицом. В момент, когда девушка присаживалась, кринолин складывался, как гармошка, и прижимался к дамской груди. Часто такой прототип современного унитаза был встроен в мебель и не нарушал эстетику зала. Ещё один очевидный плюс такого устройства — это уединение. Может, не очень расслабляюще, но хотя бы облегчитсья можно было одной, а не посреди церкви!

Сотни юбок, и без помощи не обойтись

Фото © gallerix

Но не стоит думать, что леди с нуждой справлялись в одиночку! В этом вопросе, как и во многих других, содействовала служанка. Девица была хранительницей тайны и главной помощницей в интимных вопросах. На балах или званых вечерах дамы периодически удалялись в сопровождении служанки. Пока хозяйка присаживалась над бурдалю или пользовалась стационарным ночным горшком, помощница придерживала тяжёлые юбки, следила, чтобы они не коснулись пола, а затем подавала воду для омовения рук. Кстати, полноценной туалетной бумаги тогда ещё не было, она появилась только к концу 1880-х годов, так что пользоваться приходилось газетами или тряпками.

Что касается этикета, то тема туалета была под строжайшим запретом. Даже слово «ноги» считалось неприличным, их называли не иначе как «конечности» или «столпы». Что уж говорить о более интимных процессах. Поэтому всё происходило максимально скрытно, быстро и тихо. Женщин с детства приучали к тому, что терпеть — это добродетель. И они терпели. Врачи того времени отмечали, что постоянное сдерживание и ношение тяжёлых конструкций приводит к обморокам, варикозу и проблемам с пищеварением, но мода и приличия были важнее здоровья.

Так стоит ли мечтать о шикарных балах и приёмах у королей? Определённо! У той эпохи был свой шарм, но только не в вопросах личной гигиены. Хотя нам всё же стоит поблагодарить Луи Бурдалю за вклад в историю. Женщины того времени немало настрадались, здорово, что хоть возможность ходить «по-маленькому» им придумали. Но не будем сильно шутить на эту тему, ведь, кто знает, вдруг через несколько веков и наш унитаз станет неудобным пережитком прошлого.