Устали худеть или победили? Как Семенович, Аронова и другие звёздные пышки перестали зависеть от хейтеров Оглавление Тайская правда Анны Семенович: фотошоп или нет? Ева Польна: счастье быть собой без диет Ксения Корнева: как стать звездой с пышными формами Мария Аронова: секреты уверенности при любом весе Модель плюс-сайз: как Жаркова бросила вызов стандартам Элизабет Тейлор: жизнь в большом теле без комплексов 93 кг и счастье: как блогер Подоляк полюбила себя В мире, где глянцевые стандарты диктуют строгие правила «идеальной» фигуры, эти знаменитости смело ломают стереотипы. Life.ru рассказывает о тех, кто не гонится за худобой и при этом остаётся любимцем публики. 21 февраля, 21:23 Эти звезды не стремятся к 90–60–90: Ева Польна, Мария Аронова, Анна Семенович. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Владимир Андреев, Сергей Бобылев, Владимир Гердо

Тайская правда Анны Семенович: фотошоп или нет?

Певица Анна Семенович убеждает фанатов, что принимает себя такой, какая есть, со своими пышными формами. Но недавние фото и видео с её отдыха в Таиланде заставили всех задуматься.

Анна Семенович утверждает, что принимает себя. Фото © ТАСС / Владимир Андреев

На случайных кадрах Семенович запечатлена с любимым мужчиной — и её фигура явно отличается от того, что она демонстрирует в своих соцсетях. Артистка, которая до этого выставляла отфотошопленное фото с талией, вживую выглядит иначе. Но Анна заявила, что эти фото и видео якобы фейковые.

Фолловеры тут же припомнили певице её высказывания, что она полностью принимает себя, вспомнили и то, что она использует известный препарат для похудения. Поклонники порекомендовали Семенович не переживать, а честно признавать себя в любом теле.

Семенович заявила, что видео, где она полная, — фейк. Видео © Telegram / НеМалахов

Ева Польна: счастье быть собой без диет

Солистка «Гостей из будущего» Ева Польна завоевала сердца своих поклонников не только мощным вокалом, но и искренностью. После рождения двух дочерей (Эвелины в 2005-м и Амалии в 2007-м) Ева перестала подстраиваться под ожидания публики. Её послание просто — чтобы быть любимой, не нужно весить 45 кг.

Фанаты поддерживают артистку: «Аппетитная Ева нам нравится больше!» — пишут они в комментариях. А сама певица демонстрирует, что настоящая харизма рождается из принятия себя.

Певица Ева Польна не собирается худеть. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Ксения Корнева: как стать звездой с пышными формами

Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева никогда не пыталась вписаться в рамки «идеальной комедийной актрисы». Её пышные формы стали частью сценического образа — и зрители обожают её за это.

Ксения с юмором вспоминает, как в КВН ей доставались роли «деловитой дамы», способной поставить на место любого. Сегодня она открыто говорит: «Именно моя комплекция даёт мне то, что не даст внешность красотки. Моя полнота — это моя фишка». Её энергия и самоирония доказывают: комический талант не зависит от размера одежды.

Комедиантка Ксения Корнева называет полноту своей фишкой. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Мария Аронова: секреты уверенности при любом весе

Народная любимица, актриса театра и кино Мария Аронова не скрывает, что вес начал расти ещё в детстве после травмы, вынудившей её оставить спорт, — артистка занималась художественной гимнастикой. Но актриса никогда не позволяла цифрам на весах влиять на самооценку.

«Женщинам надо уметь себя подать, тогда и проблем с самооценкой при любом весе не будет», — уверена Аронова. Её карьера — живое подтверждение этих слов. То сбрасывая, то набирая килограммы, она остаётся неотразимой на экране и сцене.

Актриса Мария Аронова говорит, что красота не зависит от веса. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Модель плюс-сайз: как Жаркова бросила вызов стандартам

Модель плюс-сайз и телеведущая из Минска Екатерина Жаркова — одна из тех девушек, кто призывает к принятию себя и здоровому отношению к своему телу. В 14 лет она пришла в модельное агентство, где услышала, что на подиуме с её фигурой нечего делать. Девушка задалась целью сломать стереотипы о красоте и побороть дискриминацию в отношении девушек размера плюс. В 2009 году Катя выиграла конкурс красоты среди дам с пышными формами, а позже нашла в Америке фотографа, специализирующегося на фигуристых моделях, и попросила снять её без фотошопа.

«Модельный бизнес, навязывая стандарты 90–60–90, делает всё, чтобы люди ненавидели себя. И мне бы не хотелось иметь дочь, которая в 14 лет перестанет есть, чтобы чувствовать себя красивой», — утверждает Екатерина. Также девушка потребовала разместить на серии своих снимков надпись «Двадцать лет назад фотомодель в среднем весила на 8% меньше, чем женщина средней комплекции, а сегодня модель весит на 23% меньше обычной женщины». Так Жаркова привлекла внимание к проблеме анорексии и доказала, что 90–60–90 — не абсолютный канон.

Модель Катя Жаркова выступает против пропаганды худобы. Фото © VK / Катя Жаркова

Элизабет Тейлор: жизнь в большом теле без комплексов

Красотой «королевы Голливуда» Элизабет Тейлор мир восхищался многие годы. Актриса блистала в таких фильмах, как «Кошка на раскалённой крыше» и «Клеопатра», всегда привлекала своим талантом и женственной фигурой. А в 1967 году Тейлор впервые поправилась: для роли в драме «Кто боится Вирджинии Вульф» она набрала 10 килограммов.

Но от лишнего веса впоследствии было очень трудно избавиться, килограммы добавлялись, и не по одному. В 80-х годах Элизабет предпринимала попытки вернуться в форму — отчасти это удалось, но фигура всё равно осталась пышной.

«Я толстая, да, ну и что? В жизни есть вещи и важнее внешности!» — иронизировала Тейлор, шутя, что её любимый вид спорта — это переключение каналов телевизора. Актриса всегда сохраняла задор и смелость, а в 1991 году на ранчо Майкла Джексона вышла замуж за строителя Ларри Фортенски. В 1995-м пара развелась, и Лиз полагала, что это её не последнее замужество. Актриса умерла в марте 2011 года в 79 лет.

93 кг и счастье: как блогер Подоляк полюбила себя

Блогер из Санкт-Петербурга Станислава Подоляк стала первой российской звездой, которая открыто показала своё тело без ретуши. При росте 175 см и весе 93 кг она называет себя «пропагандисткой бодипозитива», но подчёркивает: «Я просто занимаюсь тем, что мне нравится».

Станислава Подоляк открыто говорит о своей полноте. Фото © Youtube / Телеканал СТБ

Её социальные сети — это манифест свободы: обнажённые фото без обработки, честные разговоры о принятии себя и советы: «Принимайте себя со всеми изъянами — и личная жизнь наладится». Супруг Валерий поддерживает Стасю, участвуя в съёмках. Вместе они доказывают, что любовь к себе — это не протест, а естественная форма счастья.

Эти женщины учат нас главному — уверенность рождается не из соответствия стандартам, а из внутреннего согласия с собой.