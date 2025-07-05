«Кожа да кости»: Почему Светлана Ходченкова и другие звёзды так сильно похудели Известная российская актриса Светлана Ходченкова напугала поклонников своей худобой. Похожее состояние у Аланы Мамаевой, Полины Гагариной, Марии Погребняк и других известных женщин. Ради чего звёзды гробят здоровье и фигуры? 4 июля, 21:31 Шокирующая худоба звёзд — правда о здоровье Ходченковой, Мамаевой и других. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariapoga_, svetlana_khodchenkova, alana_mamaeva, © Freepik

Светлана Ходченкова шокировала поклонников худобой: что не так с фигурой актрисы

42-летняя звезда российского кино Светлана Ходченкова опубликовала в своих социальных сетях фотографии из отпуска в Италии. На них актриса выглядит очень худой, выпирают кости и вены на ногах.

Актриса в начале карьеры была с пышными формами. Вспомнить хотя бы фильм Станислава Говорухина «Благословите женщину» 2003 года. Но вот уже много лет она держит себя в форме.

Светлана ест блюда, приготовленные только на пару, в её рационе много белка, полезных жиров и овощей. Она не употребляет еду с сахаром и белой мукой, а также исключила выпечку. Ходченкова активно занимается спортом: йогой, пилатесом, кардио, а также pole dance (танцует у шеста на каблуках).

Только вот фанаты Светланы обеспокоены. Они уверены, что актриса сейчас выглядит больной из-за сильной худобы. Поклонники отмечают, что артистка буквально тает на глазах, а её фигура напоминает скелет с кожей.

Светлану Ходченкову называют слишком худой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / svetlana_khodchenkova

Звёзды, которых критикуют за измождённый вид: что они говорят в свою защиту?

Полина Гагарина и анорексия: правда о резком похудении певицы

Ходченкова не первая звезда, которая пугает болезненной худобой. Много критики за свою фигуру получает популярная певица Полина Гагарина. Несколько лет назад звезда «Фабрики звёзд» резко похудела и продолжает оставаться стройной. Стоит ей только выложить снимки в бикини, как её заваливают комментариями об очень худой фигуре. Фанаты не исключают, что Гагарина близка к анорексии, ведь у неё сильно выпирают рёбра. «Худая, как доска», «кожа да кости», «нужно поправиться», «одни косточки», — такие комментарии оставили поклонники под её снимком из отпуска.

Фанаты бьют тревогу из-за худобы Полины Гагариной. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gagara1987

Некоторые даже уверены, что певица принимает какие-то таблетки или делает уколы для похудения. Только вот Гагарина всё опровергает:

— Это их дело, пусть пьют или колют, что хотят. Лично я против такого. Если я ещё что-то в себя кольну, вы точно со мной попрощаетесь. Мне хватает экстрима в жизни: столько перелётов и работы. Я не сижу на диетах. Сегодня даже шаурму съела перед концертом, — заявила певица.

Алана Мамаева о своей фигуре: «Я не анорексичка, просто ленивая»

Бывшая жена скандального футболиста Павла Мамаева, блогер Алана Мамаева, уже привыкла слышать критику за свою чрезмерную худобу. Она активно снимается в реалити-шоу, даёт советы по красоте и даже вела блог о пластической хирургии. Только вот её фигура с тонкими руками и ногами продолжает вызывать опасения. В 2023 году в результате резкого похудения у экс-жены футболиста даже сместились импланты в груди, и ей пришлось делать новую пластику.

Алана Мамаева похудела ещё сильнее. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alana_mamaeva

Сама Мамаева так объясняет свою худобу:

— Набрать форму не тяжело, если ты не ленивый и у тебя есть сила воли. Я ленивая, мне не хватает спорта. Если мне добавить физическую нагрузку, я стану более рельефной, не буду выглядеть дохлой. Все будут говорить, что я нормальная и здоровая. А пока я дохлая, все думают, что со мной что-то не так, — говорит Алана.

Бессонница и спорт: почему Погребняк не может набрать вес?

Бывшая жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк очень похожа на свою подругу Алану Мамаеву. Они обе чрезмерно худые, прибегают к пластике и подвергаются критике за свою фигуру.

— Мне кажется, что таких скелетов, как мы с Аланой Мамаевой, нет в нашем шоу-бизнесе. У нас нет анорексии. Я сплю практически по пять часов. Да нет… Я вообще не сплю! При этом каждый день готовлю завтрак, обед, ужин, хожу в спортзал — в 12 часов у меня тренировка, потом у меня теннис, потом мы снимаем разные рилсы, согласовываем рабочие моменты. Приезжаю домой — занимаюсь ребёнком, накрываю на стол, — поясняет Мария.

Мария Погребняк — одна из самых худых знаменитостей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariapoga_

Бывшая девушка Тимати Шишкова: как худоба разрушала её здоровье

Имя модели и бывшей девушки Тимати Алёны Шишковой уже много лет употребляют только в контексте болезненной худобы. Девушка действительно длительное время изнуряла себя строгими диетами. Всё дошло до того, что у неё начались психологические проблемы и анорексия. Первое время Шишкова скрывала свои проблемы от общественности, но после прохождения курса лечения в клинике и работы с психологом выкарабкалась и стала открыто говорить о своей болезни. Она хочет предостеречь от подобного других худых девушек.

Алёна Шишкова перенесла анорексию. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missalena.92

Мирослава Карпович о своей худобе: «Я всегда была такой!»

Актриса Мирослава Карпович регулярно получает свою долю хейта из-за того, что слишком худая. Звезда «Папиных дочек» уже устала отвечать на нападки и с юмором написала в своих соцсетях под фотографией с пляжа:

— Я всегда была такой, поэтому когда пишут, что я экстремально похудела, хочу видеть свои экстремально толстые снимки, — шутит Мирослава.

Мирославу Карпович также подозревают в излишней худобе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / m1r0slava_karpovich

Дарина Эрвин и её болезненная худоба: скрывает ли жена Цекало проблемы со здоровьем?

Художница и супруга шоумена и продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин также страдает от негативных комментариев из-за своей внешности. В 2018 году Цекало и Эрвин впервые вместе вышли в свет. Тогда девушка удивила всех своей яркой внешностью и пышными формами. Сейчас же она выглядит совершенно по-другому.

Поклонники художницы уже забили тревогу, настолько истощённой и болезненной выглядит жена Цекало. У неё очень худые ноги, впалые щёки и торчат ключицы. Дарина никак не реагирует на критику в свой адрес, а снова и снова публикует фото в бикини.

Фото в бикини как вызов: как Дарина Эрвин реагирует на критику своей худобы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / darina_ervin

Рената Литвинова похудела: болезнь или возрастные изменения?

Фанаты обеспокоены и резкой худобой актрисы и режиссёра Ренаты Литвиновой. Она всегда была в отличной форме, но в последнее время стала выглядеть нездоровой. Всё из-за слишком тонких ног и рук. Некоторые даже уверены, что Литвинова серьёзно больна.

Худобу Ренаты Литвиновой называют нездоровой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / renatalitvinovaofficiall

Несколько лет назад мода на худобу действительно была. Сегодня же в тренде быть здоровым, спортивным и подкачанным, а это, согласитесь, совсем другое. Хочется, чтобы и наши звёзды давали хороший пример фанатам, а не пугали своей болезненной худобой.

Авторы Кира Громова