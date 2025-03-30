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Регион
30 марта, 04:56

Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников за ночь

За прошедшую ночь российские силы ПВО уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

Наибольшее количество БПЛА было уничтожено над Белгородской областью — три. Также перехвачены два дрона в Брянской области и ещё один над территорией Саратовской области.

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Напомним, в ночь на 29 марта средства ПВО ликвидировали три дрона над Белгородской областью. Под атаку БПЛА попал город Строитель. Информация о пострадавших не поступала.

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Артём Гапоненко
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