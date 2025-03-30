Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников за ночь

За прошедшую ночь российские силы ПВО уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

Наибольшее количество БПЛА было уничтожено над Белгородской областью — три. Также перехвачены два дрона в Брянской области и ещё один над территорией Саратовской области.