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Регион
29 марта, 14:10

Пять атак ВСУ на объекты энергетики оставили без света 9 тысяч человек в Белгородчине

Более 9 тыс. человек в Белгородской области остались без света после атак ВСУ

В результате ударов украинских беспилотников по объектам энергетики в Белгородской области более 9 тысяч местных жителей остались без электроснабжения, сообщили в российском Минобороны. Вражеские БПЛА вывели из строя высоковольтные линии и трансформатор.

Так, ВСУ 28 марта около 5:30 атаковали «Белгородэнерго», после чего из-за обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Айдар – Белый Колодезь. В 10:34 враг ударил в подстанцию 110 кВ Красная Яруга, повредив трансформатор. В 13:45 из-за новой атаки отключилась комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр». Повторные удары в 17:03 и 18:07 привели к отключению высоковольтных линий.

«Обесточены более 1 100 бытовых потребителей в Грайворонском районе. В 18:07 мск в Белгородской области в результате атаки украинского БПЛА произошло отключение высоковольтной линии с последующим прекращением электроснабжения более 8 тыс. бытовых потребителей в Борисовском районе», — сообщили в Минобороны.

Украинские дроны вновь попытались атаковать газохранилище в Крыму
Украинские дроны вновь попытались атаковать газохранилище в Крыму

Ранее сообщалось, что украинские дроны попытались атаковать НПЗ в Ростовской области. Вражеские беспилотники были перехвачены системой ПВО. После происшествия сотрудники Росгвардии обязали топливно-энергетические комплексы региона усилить охрану из-за возможного повторения атак с украинской стороны.

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freepik / fanjianhua

Ольга Сливченко
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