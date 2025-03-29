Пять атак ВСУ на объекты энергетики оставили без света 9 тысяч человек в Белгородчине

В результате ударов украинских беспилотников по объектам энергетики в Белгородской области более 9 тысяч местных жителей остались без электроснабжения, сообщили в российском Минобороны. Вражеские БПЛА вывели из строя высоковольтные линии и трансформатор.

Так, ВСУ 28 марта около 5:30 атаковали «Белгородэнерго», после чего из-за обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Айдар – Белый Колодезь. В 10:34 враг ударил в подстанцию 110 кВ Красная Яруга, повредив трансформатор. В 13:45 из-за новой атаки отключилась комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр». Повторные удары в 17:03 и 18:07 привели к отключению высоковольтных линий.