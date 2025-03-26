Украинские дроны вновь попытались атаковать газохранилище в Крыму
МО РФ: Два БПЛА сбиты у Крыма при попытке атаковать Глебовское газохранилище
В ночь на среду у берегов Крыма российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили два украинских беспилотника. Их целью стало наземное оборудование Глебовского хранилища газа, сообщает Министерство обороны России.
В ведомстве уточнили, что 26 марта текущего года, в районе мыса Тарханкут, дежурные силы ПВО сбили два ударных БПЛА, которые пытались атаковать стратегически важный объект.
Украинские БПЛА пытались атаковать данное газохранилище и ранее. Все дроны были сбиты. Нападение было совершено на фоне соглашения о моратории на удары по энергообъектам.
Напомним, что 24 марта состоялся очередной раунд переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде. По итогам встречи представители двух держав согласовали список объектов, на которые распространяется временный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре.