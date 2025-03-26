Украинские дроны вновь попытались атаковать газохранилище в Крыму

В ночь на среду у берегов Крыма российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили два украинских беспилотника. Их целью стало наземное оборудование Глебовского хранилища газа, сообщает Министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что 26 марта текущего года, в районе мыса Тарханкут, дежурные силы ПВО сбили два ударных БПЛА, которые пытались атаковать стратегически важный объект.