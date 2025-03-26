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26 марта, 10:14

Украинские дроны вновь попытались атаковать газохранилище в Крыму

МО РФ: Два БПЛА сбиты у Крыма при попытке атаковать Глебовское газохранилище

В ночь на среду у берегов Крыма российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили два украинских беспилотника. Их целью стало наземное оборудование Глебовского хранилища газа, сообщает Министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что 26 марта текущего года, в районе мыса Тарханкут, дежурные силы ПВО сбили два ударных БПЛА, которые пытались атаковать стратегически важный объект.

Украинские БПЛА пытались атаковать данное газохранилище и ранее. Все дроны были сбиты. Нападение было совершено на фоне соглашения о моратории на удары по энергообъектам.

В Кремле заявили о важности соблюдения моратория на удары по энергообъектам
В Кремле заявили о важности соблюдения моратория на удары по энергообъектам

Напомним, что 24 марта состоялся очередной раунд переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде. По итогам встречи представители двух держав согласовали список объектов, на которые распространяется временный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре.

Оксана Попова
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