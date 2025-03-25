Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по хранилищу газа в Крыму

Накануне у мыса Тарханкут в Крыму средства противовоздушной обороны России успешно перехватили беспилотный летательный аппарат, который нацеливался на наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Об этом проинформировало Министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут был зафиксирован перехват очередного украинского ударного БПЛА, целью которого стало именно наземное оборудование указанного хранилища газа.