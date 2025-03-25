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25 марта, 11:53

Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по хранилищу газа в Крыму

Минобороны: Киев попытался атаковать Глебовское подземное хранилище газа в Крыму

Накануне у мыса Тарханкут в Крыму средства противовоздушной обороны России успешно перехватили беспилотный летательный аппарат, который нацеливался на наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Об этом проинформировало Министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут был зафиксирован перехват очередного украинского ударного БПЛА, целью которого стало именно наземное оборудование указанного хранилища газа.

Напомним, в течение минувшей ночи российские системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство Республики Крым. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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