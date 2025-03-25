Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по хранилищу газа в Крыму
Минобороны: Киев попытался атаковать Глебовское подземное хранилище газа в Крыму
Накануне у мыса Тарханкут в Крыму средства противовоздушной обороны России успешно перехватили беспилотный летательный аппарат, который нацеливался на наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Об этом проинформировало Министерство обороны России.
В ведомстве уточнили, что вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут был зафиксирован перехват очередного украинского ударного БПЛА, целью которого стало именно наземное оборудование указанного хранилища газа.
Напомним, в течение минувшей ночи российские системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство Республики Крым. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
Shutterstock / FOTODOM / Anelo