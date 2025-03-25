Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом

В течение минувшей ночи российские системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство Республики Крым. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении военного ведомства.