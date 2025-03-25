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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
25 марта, 04:41

Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом

В течение минувшей ночи российские системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство Республики Крым. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым»,говорится в сообщении военного ведомства.

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А в ночь на 24 марта средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов. Большая часть дронов была нейтрализована над Брянской и Ростовской областями (по 12 единиц в каждой).

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Артём Гапоненко
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