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Регион
24 марта, 04:26

Силы ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников за ночь

За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщило Минобороны, большая часть дронов была нейтрализована над Брянской и Ростовской областями (по 12 единиц в каждой).

Также беспилотники были перехвачены над территорией Республики Крым (2 единицы), Краснодарским краем (1 единица) и акваторией Азовского моря (1 единица).

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А в ночь на 23 марта средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов. Большая часть дронов была нейтрализована над территорией Ростовской области.

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Артём Гапоненко
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