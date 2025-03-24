Силы ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников за ночь
За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщило Минобороны, большая часть дронов была нейтрализована над Брянской и Ростовской областями (по 12 единиц в каждой).
Также беспилотники были перехвачены над территорией Республики Крым (2 единицы), Краснодарским краем (1 единица) и акваторией Азовского моря (1 единица).
А в ночь на 23 марта средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов. Большая часть дронов была нейтрализована над территорией Ростовской области.
Telegram / Минобороны России