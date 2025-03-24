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Регион
24 марта, 13:31

Пожар на нефтебазе на Кубани локализовали спустя пять дней после налёта БПЛА

На Кубани локализовали пожар на нефтебазе на площади 1250 квадратов

Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарскомго края, который вспыхнул 19 марта после налёта БПЛА, был локализован на площади 1250 кв. м, сообщили в оперативном штабе региона. Огонь продолжает распространяться в самом резервуаре.

«По состоянию на 13:00 [мск] потушен огонь в границах обвалования вокруг второго из загоревшихся резервуаров. Горение самого резервуара продолжается», — говорится в сообщении.

Из-за воздействия огня горящий резервуар «сложился», однако общая площадь пожара не увеличилась. На данный момент в ликвидации возгорания задействованы 467 человек и 185 единиц техники, включая четыре пожарных поезда. Также закрыто движение транспорта на участке трассы Краснодар — Кропоткин — Ставрополь.

На Кубани произошёл выброс нефтепродуктов из горящего резервуара
На Кубани произошёл выброс нефтепродуктов из горящего резервуара

Напомним, что в ночь на 19 марта нефтебаза была атакована тремя беспилотниками ВСУ, что привело к возгоранию и временной остановке работы предприятия. В результате этого инцидента один из резервуаров полностью сгорел.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Waraphorn Aphai

Наталья Афонина
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