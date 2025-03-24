Пожар на нефтебазе на Кубани локализовали спустя пять дней после налёта БПЛА

Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарскомго края, который вспыхнул 19 марта после налёта БПЛА, был локализован на площади 1250 кв. м, сообщили в оперативном штабе региона. Огонь продолжает распространяться в самом резервуаре.

«По состоянию на 13:00 [мск] потушен огонь в границах обвалования вокруг второго из загоревшихся резервуаров. Горение самого резервуара продолжается», — говорится в сообщении.