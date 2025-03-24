Пожар на нефтебазе на Кубани локализовали спустя пять дней после налёта БПЛА
На Кубани локализовали пожар на нефтебазе на площади 1250 квадратов
Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарскомго края, который вспыхнул 19 марта после налёта БПЛА, был локализован на площади 1250 кв. м, сообщили в оперативном штабе региона. Огонь продолжает распространяться в самом резервуаре.
«По состоянию на 13:00 [мск] потушен огонь в границах обвалования вокруг второго из загоревшихся резервуаров. Горение самого резервуара продолжается», — говорится в сообщении.
Из-за воздействия огня горящий резервуар «сложился», однако общая площадь пожара не увеличилась. На данный момент в ликвидации возгорания задействованы 467 человек и 185 единиц техники, включая четыре пожарных поезда. Также закрыто движение транспорта на участке трассы Краснодар — Кропоткин — Ставрополь.
Напомним, что в ночь на 19 марта нефтебаза была атакована тремя беспилотниками ВСУ, что привело к возгоранию и временной остановке работы предприятия. В результате этого инцидента один из резервуаров полностью сгорел.
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