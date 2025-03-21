В Кавказском районе на Кубани полностью выгорел один из резервуаров нефтебазы
Один из двух загоревшихся резервуаров на нефтебазе на Кубани полностью выгорел
При пожаре на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края полностью выгорел один из резервуаров. Второй всё ещё горит. Об этом сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона.
«Сейчас происходит горение одного из резервуаров и его обвалование. Второй резервуар полностью выгорел в пределах обвалования. В тушении пожара участвуют 456 человек, 181 единица техники», — говорится в сообщении министерства.
Напомним, что в ночь на 19 марта нефтебаза в Краснодарском крае подверглась атаке трёх беспилотников ВСУ. В результате возник пожар, и работу НПЗ временно остановили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку ВСУ по энергообъекту саботажем.
Kandinskiy / Life.ru