На Кубани у горящей нефтебазы в воздухе зафиксировано превышение ПДК бензола

Специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации бензола и диметилбензола в воздухе в жилых районах рядом с горящей нефтебазой в Кавказском районе Кубани.

Региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что лабораторные исследования проводились в пяти точках. В одной из них на территории станицы Кавказской были обнаружены превышения по бензолу и диметилбензолу, а в Кропоткине — только по бензолу.