На Кубани у горящей нефтебазы в воздухе зафиксировано превышение ПДК бензола
Нефтебаза в Кавказском районе на Кубани была атакована 19 марта. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации бензола и диметилбензола в воздухе в жилых районах рядом с горящей нефтебазой в Кавказском районе Кубани.
Региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что лабораторные исследования проводились в пяти точках. В одной из них на территории станицы Кавказской были обнаружены превышения по бензолу и диметилбензолу, а в Кропоткине — только по бензолу.
Жителям района настоятельно советуют сократить время, проведённое на улице, и по возможности оставаться в помещениях с закрытыми окнами. Рекомендуется использовать защитные маски или респираторы, чтобы минимизировать воздействие вредных веществ. Также важно регулярно промывать глаза, нос и горло, а в квартире проводить влажную уборку, чтобы снизить уровень загрязнения. При возникновении таких симптомов, как одышка, кашель, бессонница или обострение хронических заболеваний, не стоит откладывать визит к врачу.
Напомним, что в ночь на 19 марта нефтебаза в Краснодарском крае подверглась атаке трёх беспилотников ВСУ. В результате возник пожар, и работу НПЗ временно остановили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку ВСУ по энергообъекту саботажем.