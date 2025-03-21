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Регион
21 марта, 05:48

На Кубани у горящей нефтебазы в воздухе зафиксировано превышение ПДК бензола

Нефтебаза в Кавказском районе на Кубани была атакована 19 марта. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Нефтебаза в Кавказском районе на Кубани была атакована 19 марта. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации бензола и диметилбензола в воздухе в жилых районах рядом с горящей нефтебазой в Кавказском районе Кубани.

Региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что лабораторные исследования проводились в пяти точках. В одной из них на территории станицы Кавказской были обнаружены превышения по бензолу и диметилбензолу, а в Кропоткине — только по бензолу.

Жителям района настоятельно советуют сократить время, проведённое на улице, и по возможности оставаться в помещениях с закрытыми окнами. Рекомендуется использовать защитные маски или респираторы, чтобы минимизировать воздействие вредных веществ. Также важно регулярно промывать глаза, нос и горло, а в квартире проводить влажную уборку, чтобы снизить уровень загрязнения. При возникновении таких симптомов, как одышка, кашель, бессонница или обострение хронических заболеваний, не стоит откладывать визит к врачу.

Взрыв прогремел на горящей нефтебазе на Кубани, пострадали двое пожарных
Взрыв прогремел на горящей нефтебазе на Кубани, пострадали двое пожарных

Напомним, что в ночь на 19 марта нефтебаза в Краснодарском крае подверглась атаке трёх беспилотников ВСУ. В результате возник пожар, и работу НПЗ временно остановили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку ВСУ по энергообъекту саботажем.

Оксана Попова
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