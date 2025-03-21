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21 марта, 01:32

Взрыв прогремел на горящей нефтебазе на Кубани, пострадали двое пожарных

На нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края прогремел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара. В результате ЧП пострадали два сотрудника МЧС, повреждены три единицы техники. Об этом сообщил региональный оперштаб.

«Огонь распространился ещё на один резервуар. Таким образом, сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров», — гласит публикация.

Пострадавшим оказали первую помощь и госпитализировали. Общая площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч «квадратов».

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Напомним, что в ночь на 19 марта нефтебаза в Краснодарском крае подверглась атаке трёх беспилотников ВСУ. В результате возник пожар, и работу НПЗ временно остановили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку ВСУ по энергообъекту саботажем.

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Shutterstock / FOTODOM / Solodov Aleksei

Илья Пушкарев
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