Взрыв прогремел на горящей нефтебазе на Кубани, пострадали двое пожарных

На нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края прогремел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара. В результате ЧП пострадали два сотрудника МЧС, повреждены три единицы техники. Об этом сообщил региональный оперштаб.

«Огонь распространился ещё на один резервуар. Таким образом, сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров», — гласит публикация.