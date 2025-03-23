На Кубани произошёл выброс нефтепродуктов из горящего резервуара
Оперштаб: Выброс нефтепродуктов произошёл ночью на горящей нефтебазе на Кубани
В Краснодарском крае произошёл выброс нефтепродуктов на нефтебазе в Кавказском районе, которая горит с 19 марта из-за атаки БПЛА ВСУ. На объекте никто не пострадал, сообщает оперативный штаб региона.
«В течение ночи с 22 на 23 марта на нефтебазе в Кавказском районе произошёл выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, — потушены. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждения не получили», — говорится в сообщении.
На данный момент на месте продолжают работать пожарные, они тушат второй из загоревшихся резервуаров. Общая площадь пожара составляет 2000 кв.м. Кроме того, в оперштабе отметили, что после ночного выброса «идёт горение на территории в границах обвалования этого резервуара».
Напомним, что в ночь на 19 марта нефтебаза подверглась атаке трёх беспилотников ВСУ, что вызвало возгорание и временную приостановку работы предприятия. В результате инцидента один из резервуаров полностью сгорел.
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