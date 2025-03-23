На Кубани произошёл выброс нефтепродуктов из горящего резервуара

В Краснодарском крае произошёл выброс нефтепродуктов на нефтебазе в Кавказском районе, которая горит с 19 марта из-за атаки БПЛА ВСУ. На объекте никто не пострадал, сообщает оперативный штаб региона.

«В течение ночи с 22 на 23 марта на нефтебазе в Кавказском районе произошёл выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, — потушены. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждения не получили», — говорится в сообщении.