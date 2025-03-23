К тушению пожара на нефтебазе на Кубани привлекли четыре пожарных поезда
Для борьбы с огнём на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края были задействованы четыре пожарных поезда. Они обеспечивают подачу воды в специальный пожарный водоём на территории предприятия. Об этом сообщили в оперштабе.
Согласно информации оперативных служб, пожар продолжается в одном из резервуаров нефтебазы, охватывая площадь 1250 квадратных метров. Для ликвидации возгорания привлечены 473 человека и 189 единиц техники.
Напомним, что в ночь на 19 марта нефтебаза стала целью атаки трёх беспилотников ВСУ, что привело к возгоранию и временной приостановке работы предприятия. В результате инцидента полностью выгорел один из резервуаров.
Kandinsky / Life.ru