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Регион
23 марта, 04:56

К тушению пожара на нефтебазе на Кубани привлекли четыре пожарных поезда

Для борьбы с огнём на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края были задействованы четыре пожарных поезда. Они обеспечивают подачу воды в специальный пожарный водоём на территории предприятия. Об этом сообщили в оперштабе.

Согласно информации оперативных служб, пожар продолжается в одном из резервуаров нефтебазы, охватывая площадь 1250 квадратных метров. Для ликвидации возгорания привлечены 473 человека и 189 единиц техники.

На Кубани у горящей нефтебазы в воздухе зафиксировано превышение ПДК бензола
На Кубани у горящей нефтебазы в воздухе зафиксировано превышение ПДК бензола

Напомним, что в ночь на 19 марта нефтебаза стала целью атаки трёх беспилотников ВСУ, что привело к возгоранию и временной приостановке работы предприятия. В результате инцидента полностью выгорел один из резервуаров.

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Kandinsky / Life.ru

Артём Гапоненко
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