Стала известна цель украинских дронов в Ростовской области
SHOT: Дроны ВСУ пытаются атаковать НПЗ в Ростовской области
Украинские дроны предпринимают попытки нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сальском районе Ростовской области. Местные жители сообщили SHOT о серии из пяти взрывов.
По словам очевидцев, примерно в 01:00 они стали свидетелями мощных звуковых ударов в окрестностях НПЗ. Согласно предварительным данным, воздушные цели были перехвачены системой ПВО. Официальных данных об атаке пока нет.
Звук взрыва в Сальском районе. Видео © Telegram / SHOT
А несколькими часами ранее в Ростове-на-Дону дрон ВСУ врезался в многоэтажное здание, в результате чего пострадали три человека. Момент удара был зафиксирован уличной камерой.
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