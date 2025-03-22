Стала известна цель украинских дронов в Ростовской области

Украинские дроны предпринимают попытки нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сальском районе Ростовской области. Местные жители сообщили SHOT о серии из пяти взрывов.

По словам очевидцев, примерно в 01:00 они стали свидетелями мощных звуковых ударов в окрестностях НПЗ. Согласно предварительным данным, воздушные цели были перехвачены системой ПВО. Официальных данных об атаке пока нет.