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21 марта, 23:23

Стала известна цель украинских дронов в Ростовской области

SHOT: Дроны ВСУ пытаются атаковать НПЗ в Ростовской области

Украинские дроны предпринимают попытки нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сальском районе Ростовской области. Местные жители сообщили SHOT о серии из пяти взрывов.

По словам очевидцев, примерно в 01:00 они стали свидетелями мощных звуковых ударов в окрестностях НПЗ. Согласно предварительным данным, воздушные цели были перехвачены системой ПВО. Официальных данных об атаке пока нет.

Звук взрыва в Сальском районе. Видео © Telegram / SHOT

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А несколькими часами ранее в Ростове-на-Дону дрон ВСУ врезался в многоэтажное здание, в результате чего пострадали три человека. Момент удара был зафиксирован уличной камерой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Тимур Хингеев
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