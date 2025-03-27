Владельцев ТЭК Ростовской области обязали усилить защиту от дронов

Росгвардия Ростовской области обязала владельцев топливно-энергетических комплексов региона усилить охрану своих объектов и установить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил начальник регионального управления Росгвардии Владимир Жигула.

«Мы обязали собственников объектов [топливно-энергетического комплекса] усилить свою охрану, приобрести средства электронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Мы выдали дополнительное вооружение на те охранные структуры, которые обеспечивают безопасность объектов на территории области», — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Жигула уточнил, что объекты ТЭК, которые находятся в зоне административной границы с Донбассом, подвергаются атакам ВСУ в первую очередь.