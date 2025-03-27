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Регион
27 марта, 12:16

Владельцев ТЭК Ростовской области обязали усилить защиту от дронов

Росгвардия обязала ТЭК Ростовской области усилить охрану из-за атак БПЛА ВСУ

Росгвардия Ростовской области обязала владельцев топливно-энергетических комплексов региона усилить охрану своих объектов и установить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил начальник регионального управления Росгвардии Владимир Жигула.

«Мы обязали собственников объектов [топливно-энергетического комплекса] усилить свою охрану, приобрести средства электронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Мы выдали дополнительное вооружение на те охранные структуры, которые обеспечивают безопасность объектов на территории области», — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Жигула уточнил, что объекты ТЭК, которые находятся в зоне административной границы с Донбассом, подвергаются атакам ВСУ в первую очередь.

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А ранее Life.ru писал, что дроны ВСУ попытались атаковать НПЗ в Ростовской области. Воздушные цели были перехвачены системой ПВО РФ. Позднее в регионе отразили массированную атаку украинских БПЛА. Дроны были сбиты в восьми районах.

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Shutterstock / FOTODOM / dongfang

Дарья Нарыкова
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