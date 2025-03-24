Киевский режим пытается создать негативный фон в свете переговоров России и США в саудовском Эр-Рияде с помощью массированных атак на Ростовскую область. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Украины Родион Мирошник в своём Telegram-канале, обратив внимание на лицемерие Владимира Зеленского.

«Это непрекращающиеся попытки Киева формировать негативный фон вокруг начавшихся консультаций об урегулировании — это реальные действия, которые лучше любых слов демонстрируют истинные намерения киевского режима. Зеленский, конечно, произносит слова, которые хотели бы слышать в Вашингтоне, но деяния ВСУ «на земле» демонстрируют кардинально иные подходы», — объяснил Мирошник.