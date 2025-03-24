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Регион
24 марта, 05:49

Киев обвинили в попытках повлиять на переговоры России и США атаками на Ростовскую область

Мирошник заявил, что атаки на Ростовскую область показывают истинные планы Киева

Киевский режим пытается создать негативный фон в свете переговоров России и США в саудовском Эр-Рияде с помощью массированных атак на Ростовскую область. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Украины Родион Мирошник в своём Telegram-канале, обратив внимание на лицемерие Владимира Зеленского.

«Это непрекращающиеся попытки Киева формировать негативный фон вокруг начавшихся консультаций об урегулировании — это реальные действия, которые лучше любых слов демонстрируют истинные намерения киевского режима. Зеленский, конечно, произносит слова, которые хотели бы слышать в Вашингтоне, но деяния ВСУ «на земле» демонстрируют кардинально иные подходы», — объяснил Мирошник.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на регион. Украинские БПЛА были сбиты в восьми районах. При этом за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов над Россией.

Приходько: В Горловке от атаки БПЛА ВСУ пострадали 2 взрослых и 2 детей
Приходько: В Горловке от атаки БПЛА ВСУ пострадали 2 взрослых и 2 детей
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Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Андрей Бражников
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