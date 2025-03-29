За ночь средства ПВО ликвидировали три дрона над Белгородской областью
Telegram / Минобороны России
Средства противовоздушной обороны сбили ночью три украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В работе над уничтожением и перехватом дронов участвовали дежурные силы ПВО. Губернатор области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что под атаку БПЛА попал город Строитель. Пострадавших нет, небольшой пожар случился в недействующем офисном здании.
Вечером 28 марта Вячеслав Гладков сообщал об атаке со стороны ВСУ четырёх населённых пунктов Белгородской области. По предварительным данным, люди не пострадали.