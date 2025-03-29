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Регион
29 марта, 04:55

За ночь средства ПВО ликвидировали три дрона над Белгородской областью

Telegram / Минобороны России

Telegram / Минобороны России

Средства противовоздушной обороны сбили ночью три украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В работе над уничтожением и перехватом дронов участвовали дежурные силы ПВО. Губернатор области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что под атаку БПЛА попал город Строитель. Пострадавших нет, небольшой пожар случился в недействующем офисном здании.

Пожар вспыхнул в промзоне Луганска после атаки БПЛА
Пожар вспыхнул в промзоне Луганска после атаки БПЛА

Вечером 28 марта Вячеслав Гладков сообщал об атаке со стороны ВСУ четырёх населённых пунктов Белгородской области. По предварительным данным, люди не пострадали.

Артур Лапсаков
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