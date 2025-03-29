За ночь средства ПВО ликвидировали три дрона над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны сбили ночью три украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В работе над уничтожением и перехватом дронов участвовали дежурные силы ПВО. Губернатор области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что под атаку БПЛА попал город Строитель. Пострадавших нет, небольшой пожар случился в недействующем офисном здании.