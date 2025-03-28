Гладков: ВСУ совершили атаку на четыре района Белгородской области

ВСУ атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Одна из атак пришлась на село Головчино Грайворонского округа. FPV-дрон ударил по территории, в результате чего два легковых автомобиля полностью уничтожены, а ещё одно транспортное средство получило повреждения.

«Вследствие атаки ещё одного беспилотника повреждена линия электропередачи», — добавил Гладков.

В хуторе Рябики Валуйского округа беспилотник поразил частный дом, повредив фасад и забор. Кроме того, рядом стоящая «Газель» также пострадала. В селе Грузское Борисовского района обстрел повредил линию электропередачи. Из-за этого часть местных жителей осталась без света на некоторое время.

Другой дрон атаковал сельскохозяйственное предприятие в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района. По предварительным данным, люди в этой атаке не пострадали.