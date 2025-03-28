Гладков: ВСУ совершили атаку на четыре района Белгородской области
Атака ВСУ на Белгородскую область. Фото © Telegram / Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Одна из атак пришлась на село Головчино Грайворонского округа. FPV-дрон ударил по территории, в результате чего два легковых автомобиля полностью уничтожены, а ещё одно транспортное средство получило повреждения.
«Вследствие атаки ещё одного беспилотника повреждена линия электропередачи», — добавил Гладков.
В хуторе Рябики Валуйского округа беспилотник поразил частный дом, повредив фасад и забор. Кроме того, рядом стоящая «Газель» также пострадала. В селе Грузское Борисовского района обстрел повредил линию электропередачи. Из-за этого часть местных жителей осталась без света на некоторое время.
Другой дрон атаковал сельскохозяйственное предприятие в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района. По предварительным данным, люди в этой атаке не пострадали.
Ранее появилась информация, что ВСУ атаковали Саратовскую область с использованием беспилотников модели «Лютый». Эти дроны способны преодолевать расстояния до 1000 километров и перевозить до 50 килограммов взрывчатых веществ.