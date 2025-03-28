Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 18:30

Гладков: ВСУ совершили атаку на четыре района Белгородской области

Атака ВСУ на Белгородскую область. Фото © Telegram / Вячеслав Гладков

Атака ВСУ на Белгородскую область. Фото © Telegram / Вячеслав Гладков

ВСУ атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Одна из атак пришлась на село Головчино Грайворонского округа. FPV-дрон ударил по территории, в результате чего два легковых автомобиля полностью уничтожены, а ещё одно транспортное средство получило повреждения.

«Вследствие атаки ещё одного беспилотника повреждена линия электропередачи»,добавил Гладков.

Дрон снял на видео рукопашный бой российского солдата с бойцом ВСУ в окопе
Дрон снял на видео рукопашный бой российского солдата с бойцом ВСУ в окопе

В хуторе Рябики Валуйского округа беспилотник поразил частный дом, повредив фасад и забор. Кроме того, рядом стоящая «Газель» также пострадала. В селе Грузское Борисовского района обстрел повредил линию электропередачи. Из-за этого часть местных жителей осталась без света на некоторое время.

Другой дрон атаковал сельскохозяйственное предприятие в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района. По предварительным данным, люди в этой атаке не пострадали.

Ранее появилась информация, что ВСУ атаковали Саратовскую область с использованием беспилотников модели «Лютый». Эти дроны способны преодолевать расстояния до 1000 километров и перевозить до 50 килограммов взрывчатых веществ.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar