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28 марта, 10:14

До 50 кг взрывчатки: Стало известно, какими дронами ВСУ атаковали Саратовскую область

Mash: ВСУ ударили по Саратовской области дронами типа «Лютый»

Вооружённые силы Украины (ВСУ) осуществили атаку на Саратовскую область с использованием беспилотников модели «Лютый». Об этом сообщил Mash.

По информации издания, такие дроны способны преодолевать расстояния до 1000 километров и перевозить до 50 килограммов взрывчатых веществ. В течение ночи жители Саратовской области зафиксировали около десяти взрывов, которые гремели с часу ночи до шести утра. К счастью, никто не пострадал. Все украинские беспилотники были перехвачены средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Расчёты ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на Россию
Расчёты ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на Россию

Ранее Life.ru уже сообщал, что в небе над Энгельсом в Саратовской области раздались несколько взрывов. Согласно предварительной информации, украинские вооружённые силы могли попытаться нанести удар по местному нефтеперерабатывающему заводу. Свидетели утверждают, что в районе 04:05 по московскому времени они услышали как минимум четыре взрыва, а также наблюдали яркие вспышки, звучала автоматная стрельба.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Александра Мышляева
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