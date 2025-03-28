До 50 кг взрывчатки: Стало известно, какими дронами ВСУ атаковали Саратовскую область
Mash: ВСУ ударили по Саратовской области дронами типа «Лютый»
Вооружённые силы Украины (ВСУ) осуществили атаку на Саратовскую область с использованием беспилотников модели «Лютый». Об этом сообщил Mash.
По информации издания, такие дроны способны преодолевать расстояния до 1000 километров и перевозить до 50 килограммов взрывчатых веществ. В течение ночи жители Саратовской области зафиксировали около десяти взрывов, которые гремели с часу ночи до шести утра. К счастью, никто не пострадал. Все украинские беспилотники были перехвачены средствами противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее Life.ru уже сообщал, что в небе над Энгельсом в Саратовской области раздались несколько взрывов. Согласно предварительной информации, украинские вооружённые силы могли попытаться нанести удар по местному нефтеперерабатывающему заводу. Свидетели утверждают, что в районе 04:05 по московскому времени они услышали как минимум четыре взрыва, а также наблюдали яркие вспышки, звучала автоматная стрельба.
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