До 50 кг взрывчатки: Стало известно, какими дронами ВСУ атаковали Саратовскую область

Вооружённые силы Украины (ВСУ) осуществили атаку на Саратовскую область с использованием беспилотников модели «Лютый». Об этом сообщил Mash.

По информации издания, такие дроны способны преодолевать расстояния до 1000 километров и перевозить до 50 килограммов взрывчатых веществ. В течение ночи жители Саратовской области зафиксировали около десяти взрывов, которые гремели с часу ночи до шести утра. К счастью, никто не пострадал. Все украинские беспилотники были перехвачены средствами противовоздушной обороны (ПВО).