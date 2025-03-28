Беспилотники ВСУ летят к НПЗ в Энгельсе, над городом гремят взрывы

В небе над Энгельсом Саратовской области прогремели несколько взрывов. По предварительным данным, ВСУ могли попытаться атаковать местный нефтеперерабатывающий завод, выяснил SHOT. Силы ПВО отражают воздушную атаку.

Очевидцы сообщили, что слышали не менее четырёх взрывов около 04:05 мск. На небе вспыхивали яркие вспышки, а также была слышна автоматная стрельба. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Звуки отражения атаки. Видео © Telegram / SHOT

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупреждал о возможной атаке незадолго до взрывов. Все экстренные службы региона приведены в полную готовность.