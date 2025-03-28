Жители Россоши сообщили о пяти мощных взрывах над городом

В Воронежской области прогремела серия мощных взрывов. О громких звуках и ярких вспышках в небе SHOT сообщили жители Россоши. Предварительно, сработали системы противовоздушной обороны, которые перехватили воздушные цели.

По словам очевидцев, над городом были слышны от трёх до пяти взрывов. Городские и региональные власти произошедшее пока не комментировали.