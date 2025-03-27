МО РФ: ВСУ наносят удары по энергообъектам вопреки заявлениям Киева

Вопреки обещаниям остановить атаки на объекты энергетики киевский режим продолжает бить по инфраструктуре в Брянской области и Крыму. Об этом доложили в Минобороны РФ.

«Вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики, в течение прошедших суток ВСУ продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре», — говорится в материале.