МО РФ: ВСУ наносят удары по энергообъектам вопреки заявлениям Киева
Вопреки обещаниям остановить атаки на объекты энергетики киевский режим продолжает бить по инфраструктуре в Брянской области и Крыму. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«Вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики, в течение прошедших суток ВСУ продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре», — говорится в материале.
Сообщается, что накануне около 17:00 мск в Брянской области дрон киевского режима ударил по объекту «Брянскэнерго». В результате случилось отключение электричества. Также из строя вывели трансформаторную станцию артиллерией. Тем временем в Крыму средства ПВО сбили ударный беспилотник, который направлялся в сторону Глебовского подземного хранилища газа.
Напомним, 18 марта Владимир Путин одобрил его инициативу о 30-дневном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру противника. После этого Россия сбила свои же беспилотники, направленные на украинскую энергоинфраструктуру, тем самым продемонстрировав выполнение достигнутых соглашений. Однако в ночь на 19 марта украинские силы атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. Это стало не единственным нарушением со стороны Киева, они продолжаются по сей день. В Минобороны заявили, что продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский подтверждает свою недоговороспособность.
Shutterstock / FOTODOM / IrinaK