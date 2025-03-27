Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 14:29

«Мало не покажется»: В Госдуме пригрозили Киеву ответом за атаки на энергообъекты

Депутат Заварзин: РФ может нанести удар по Украине в ответ на нарушение соглашения

Россия оставляет за собой право ответить на любые атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, если будет нарушен 30-дневный мораторий. С таким предупреждением выступил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

«Мы чётко выполняли договорённости. Хохлы нас провоцируют, безусловно. И этот бандит Зеленский провоцирует, чтобы мы ответили, ударили по ним. Мы будем смотреть на то, как они продолжают бомбить наши объекты? Это всё до поры до времени», — приводит NEWS.ru слова парламентария.

Он уверен, что Европа и Украина пытаются «дожать» США, но Россия не оставит это без ответа и «ударит так, что мало не покажется». Депутат также отметил, что российская сторона пока соблюдает условия, в то время как ВСУ ведут себя как бандиты.

«Волчья тактика»: ВСУ начали использовать израильскую стратегию, нанося удары по РФ
«Волчья тактика»: ВСУ начали использовать израильскую стратегию, нанося удары по РФ

Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ снова попытались атаковать хранилище газа в Крыму. В Минобороны РФ отметили, что украинские военные продолжают обстреливать российские энергообъекты, несмотря на заявления о приостановке подобных атак. При этом Генштаб ВСУ и Владимир Зеленский отрицают какие-либо нарушения моратория на атаки.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Госдума
  • ВСУ
  • ВС РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar