«Мало не покажется»: В Госдуме пригрозили Киеву ответом за атаки на энергообъекты
Депутат Заварзин: РФ может нанести удар по Украине в ответ на нарушение соглашения
Россия оставляет за собой право ответить на любые атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, если будет нарушен 30-дневный мораторий. С таким предупреждением выступил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.
«Мы чётко выполняли договорённости. Хохлы нас провоцируют, безусловно. И этот бандит Зеленский провоцирует, чтобы мы ответили, ударили по ним. Мы будем смотреть на то, как они продолжают бомбить наши объекты? Это всё до поры до времени», — приводит NEWS.ru слова парламентария.
Он уверен, что Европа и Украина пытаются «дожать» США, но Россия не оставит это без ответа и «ударит так, что мало не покажется». Депутат также отметил, что российская сторона пока соблюдает условия, в то время как ВСУ ведут себя как бандиты.
Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ снова попытались атаковать хранилище газа в Крыму. В Минобороны РФ отметили, что украинские военные продолжают обстреливать российские энергообъекты, несмотря на заявления о приостановке подобных атак. При этом Генштаб ВСУ и Владимир Зеленский отрицают какие-либо нарушения моратория на атаки.
ТАСС / Алексей Коновалов