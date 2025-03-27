«Мало не покажется»: В Госдуме пригрозили Киеву ответом за атаки на энергообъекты

Россия оставляет за собой право ответить на любые атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, если будет нарушен 30-дневный мораторий. С таким предупреждением выступил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

«Мы чётко выполняли договорённости. Хохлы нас провоцируют, безусловно. И этот бандит Зеленский провоцирует, чтобы мы ответили, ударили по ним. Мы будем смотреть на то, как они продолжают бомбить наши объекты? Это всё до поры до времени», — приводит NEWS.ru слова парламентария.