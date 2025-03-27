ВСУ снова попытались атаковать хранилище газа в Крыму

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили очередную неудачную попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать дронами хранилище газа на мысе Тарханкут в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«26 марта около 17:00 российскими средствами ПВО над территорией Крыма в районе мыса Тарханкут сбит украинский ударный БПЛА самолётного типа, объектом атаки которого являлось наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа», — говорится в сообщении ведомства.