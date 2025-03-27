ВСУ снова попытались атаковать хранилище газа в Крыму
МО РФ: Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над газохранилищем Глебовское в Крыму
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили очередную неудачную попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать дронами хранилище газа на мысе Тарханкут в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«26 марта около 17:00 российскими средствами ПВО над территорией Крыма в районе мыса Тарханкут сбит украинский ударный БПЛА самолётного типа, объектом атаки которого являлось наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны отметили, что украинские военные продолжают обстреливать российские энергообъекты, несмотря на заявления о приостановке подобных атак.
Напомним, что киевским режим с 24 марта пытается атаковать хранилище газа в Крыму с помощью дронов. ПВО РФ успешно перехватили один вражеский беспилотник. Через два дня ВСУ вновь попытались атаковать этот объект в Крыму. Дежурные силы ПВО РФ сбили два ударных дрона.
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