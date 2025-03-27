«Волчья тактика»: ВСУ начали использовать израильскую стратегию, нанося удары по РФ

ВСУ стали применять тактику «тысячи порезов», заимствованную у Израиля и НАТО, при атаках БПЛА по территории России. Об этом рассказал генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой. Он объяснил, что основная идея стратегии — это одновременный запуск большого количества дронов, чтобы увеличить вероятность прорыва ПВО и поражения цели.

«Это волчья тактика, это тактика тысячи порезов, которая полностью заимствована у НАТО и Израиля. Она рассчитана на то, что огромное количество беспилотников запускается и что хоть какой-то, но прорвет систему ПВО и достигнет своих целей. Поэтому они не стесняются, не экономят. Они в полной уверенности, что еще выпросят у Европы», — приводит NEWS.ru слова генерал-майора.

Кроме того, Липовой подчеркнул, что Украина обладает значительным арсеналом БПЛА, так как получает их не только из Европы, но и из-за океана. Он также отметил, что дроны превратились в грозное оружие, коренным образом изменившее способы ведения современных боёв. Это привело к формированию отдельных подразделений беспилотной авиации в вооружённых силах многих стран, в том числе и в РФ.