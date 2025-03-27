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Регион
27 марта, 05:00

Не только «Лютые»: ВСУ начали применять свой новый ударный дрон для атак по РФ

SHOT: ВСУ начали применять свой новый ударный беспилотник FP-1 для атак по РФ

ВСУ начали применять свой новый ударный беспилотник FP-1. По данным SHOT, именно такие обломки были найдены после массированных атак на регионы России. Этот БПЛА несёт осколочно-фугасный снаряд со взрывчаткой до 60 кг.

Обломки дрона ВСУ FP-1. Фото © SHOT

Обломки дрона ВСУ FP-1. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, ударные беспилотники ВСУ FP-1 были найдены несколько дней назад в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях. Предположительно, дрон состоит из иностранных запчастей, так как при первичном осмотре на двигателях указан производитель — Германия. Боевая часть в основном состоит из ОФБ-60-УЯ, КЗ-6 и тротиловых шашек.

В ходе масштабных атак на российские регионы, вероятно, использовались БПЛА, пронумерованные из двух партий. Первая партия была ликвидирована 24 января, а вторая — 11 марта, в период наиболее интенсивных атак, успешно отраженных российской системой ПВО. При осмотре обломков БПЛА были обнаружены дроны моделей PD-2, «Лютый» и самодельные аппараты, собранные, вероятно, из компонентов нескольких беспилотников.

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Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал энергетический объект в Брянской области. В результате атаки БПЛА жители Комаричского района остались без электричества. Свыше 4 тысяч человек в Курской области также остались без электроснабжения из-за атаки украинской армии. Дроны ВСУ также попытались атаковать газохранилище в Крыму. В ночь на 26 марта у берегов полуострова российские средства ПВО успешно перехватили два украинских беспилотника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Наталья Демьянова
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