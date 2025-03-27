Не только «Лютые»: ВСУ начали применять свой новый ударный дрон для атак по РФ

ВСУ начали применять свой новый ударный беспилотник FP-1. По данным SHOT, именно такие обломки были найдены после массированных атак на регионы России. Этот БПЛА несёт осколочно-фугасный снаряд со взрывчаткой до 60 кг.

Обломки дрона ВСУ FP-1. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, ударные беспилотники ВСУ FP-1 были найдены несколько дней назад в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях. Предположительно, дрон состоит из иностранных запчастей, так как при первичном осмотре на двигателях указан производитель — Германия. Боевая часть в основном состоит из ОФБ-60-УЯ, КЗ-6 и тротиловых шашек.