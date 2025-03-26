Более 4 тысяч жителей Курской области остались без света в результате атаки ВСУ

В Курской области более четырёх тысяч жителей остались без электроснабжения после атаки украинского беспилотника по энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр — Курскэнерго». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Днём 25 марта в Курской области в результате атаки украинского БПЛА на энергообъект филиала ПАО «Россети Центр — Курскэнерго» произошло каскадное отключение ряда подстанций, в результате которого без электроснабжения остались более 4 тысяч потребителей Хомутовского района», — заявили в ведомстве.