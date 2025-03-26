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26 марта, 10:32

Более 4 тысяч жителей Курской области остались без света в результате атаки ВСУ

МО РФ: Свыше 4 тысяч человек остались без электроснабжения из-за атаки ВСУ

В Курской области более четырёх тысяч жителей остались без электроснабжения после атаки украинского беспилотника по энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр — Курскэнерго». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Днём 25 марта в Курской области в результате атаки украинского БПЛА на энергообъект филиала ПАО «Россети Центр — Курскэнерго» произошло каскадное отключение ряда подстанций, в результате которого без электроснабжения остались более 4 тысяч потребителей Хомутовского района», — заявили в ведомстве.

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Ранее Минобороны обвинило Киев в продолжении атак на энергообъекты РФ. В частности, минувшей ночью у побережья Крыма сбили два украинских ударных БПЛА, целью которых было оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Также ВСУ атаковали дронами объекты энергетики в Брянской и Курской областях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / rizal arifiyanto

Мария Любицкая
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