Медведев предложил защищаться от дронов ВСУ лазерным оружием
Медведев предложил использовать лазерные системы для защиты от атак дронов ВСУ
Для защиты от украинских дронов необходимо в кратчайшие сроки развернуть высокоэффективные комплексы ПВО, в том числе новые комплексы лазерного оружия. Разработки основаны на новых физических принципах. Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев во время поездки в Центральный федеральный округ.
Рабочая поездка Медведева в Центральный федеральный округ. Видео © VK / Дмитрий Медведев
«Нам были продемонстрированы сейчас разработки, которые, как принято говорить сейчас, основаны на новых физических принципах. Я имею в виду комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера», — сказал Медведев.
Зампред Совбеза отметил, что ВСУ активно используют беспилотные летательные аппараты для атак на объекты гражданской инфраструктуры РФ.
Напомним, что 24 марта состоялся очередной раунд переговоров делегаций РФ и США в Эр-Рияде. По итогам встречи представители двух держав согласовали список объектов, на которые распространяется временный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Однако ВСУ продолжают атаковать российские энергообъекты, несмотря на заявления Владимира Зеленского о согласии на прекращение ударов. При этом, в Генштабе украинской армии опровергают обвинения в нарушении моратория на удары по энергообъектам.
VK / Дмитрий Медведев