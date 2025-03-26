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Регион
26 марта, 17:04

Медведев предложил защищаться от дронов ВСУ лазерным оружием

Медведев предложил использовать лазерные системы для защиты от атак дронов ВСУ

Для защиты от украинских дронов необходимо в кратчайшие сроки развернуть высокоэффективные комплексы ПВО, в том числе новые комплексы лазерного оружия. Разработки основаны на новых физических принципах. Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев во время поездки в Центральный федеральный округ.

Рабочая поездка Медведева в Центральный федеральный округ. Видео © VK / Дмитрий Медведев

«Нам были продемонстрированы сейчас разработки, которые, как принято говорить сейчас, основаны на новых физических принципах. Я имею в виду комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что ВСУ активно используют беспилотные летательные аппараты для атак на объекты гражданской инфраструктуры РФ.

Напомним, что 24 марта состоялся очередной раунд переговоров делегаций РФ и США в Эр-Рияде. По итогам встречи представители двух держав согласовали список объектов, на которые распространяется временный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Однако ВСУ продолжают атаковать российские энергообъекты, несмотря на заявления Владимира Зеленского о согласии на прекращение ударов. При этом, в Генштабе украинской армии опровергают обвинения в нарушении моратория на удары по энергообъектам.

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Обложка ©

VK / Дмитрий Медведев

Полина Никифорова
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