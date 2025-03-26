Медведев предложил защищаться от дронов ВСУ лазерным оружием

Для защиты от украинских дронов необходимо в кратчайшие сроки развернуть высокоэффективные комплексы ПВО, в том числе новые комплексы лазерного оружия. Разработки основаны на новых физических принципах. Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев во время поездки в Центральный федеральный округ.

Рабочая поездка Медведева в Центральный федеральный округ. Видео © VK / Дмитрий Медведев

«Нам были продемонстрированы сейчас разработки, которые, как принято говорить сейчас, основаны на новых физических принципах. Я имею в виду комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера», — сказал Медведев.