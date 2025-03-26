Удар ВСУ по энергообъекту в Брянской области оставил жителей без электричества
МО РФ: Беспилотник ВСУ атаковал энергетический объект в Брянской области
Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) совершил атаку по объекту энергетической инфраструктуры в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в среду, 26 марта.
«26 марта около 4:45 мск в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны уточнили, что в результате атаки БПЛА жители Комаричского района остались без электричества.
А ранее Life.ru писал, что ВСУ продолжили атаки на энергообъекты России, несмотря на заявления Владимира Зеленского о согласии на прекращение ударов. По данным Минобороны РФ, украинские войска дронами атаковали объекты энергетики в Курской области. Кроме того, ВСУ вновь попытались атаковать газохранилище в Крыму.
Shutterstock / FOTODOM / Kurt Nichols