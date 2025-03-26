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26 марта, 10:35

Удар ВСУ по энергообъекту в Брянской области оставил жителей без электричества

МО РФ: Беспилотник ВСУ атаковал энергетический объект в Брянской области

Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) совершил атаку по объекту энергетической инфраструктуры в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в среду, 26 марта.

«26 марта около 4:45 мск в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что в результате атаки БПЛА жители Комаричского района остались без электричества.

Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по хранилищу газа в Крыму
Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по хранилищу газа в Крыму

А ранее Life.ru писал, что ВСУ продолжили атаки на энергообъекты России, несмотря на заявления Владимира Зеленского о согласии на прекращение ударов. По данным Минобороны РФ, украинские войска дронами атаковали объекты энергетики в Курской области. Кроме того, ВСУ вновь попытались атаковать газохранилище в Крыму.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kurt Nichols

Дарья Нарыкова
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