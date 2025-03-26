Генштаб ВСУ отверг обвинения РФ в нарушении моратория на удары по энергообъектам

В Генштабе ВСУ сообщили, что заявления Минобороны России об ударах по энергообъектам и нарушении Киевом перемирия якобы не соответствуют действительности. В ведомстве уточнили, что украинская армия не наносила удары по энергетической структуре в Курской и Брянской областях, а также Республике Крым.