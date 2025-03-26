Генштаб ВСУ отверг обвинения РФ в нарушении моратория на удары по энергообъектам
В Генштабе ВСУ сообщили, что заявления Минобороны России об ударах по энергообъектам и нарушении Киевом перемирия якобы не соответствуют действительности. В ведомстве уточнили, что украинская армия не наносила удары по энергетической структуре в Курской и Брянской областях, а также Республике Крым.
«Военное ведомство РФ распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы затягивать войну», — заявили там.
Напомним, что 26 марта беспилотник ВСУ атаковал энергетический объект в Брянской области. В результате атаки БПЛА жители Комаричского района остались без электричества. Свыше 4 тысяч человек в Курской области также остались без электроснабжения из-за атаки украинской армии. Дроны ВСУ также попытались атаковать газохранилище в Крыму. В ночь на среду у берегов республики российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили два украинских беспилотника.
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