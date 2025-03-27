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27 марта, 14:01

«Все будут сбиты»: Эксперт раскрыл Life.ru главные недостатки нового дрона ВСУ FP-1

Эксперт Дандыкин: Новые украинские дроны FP-1 крайне легко сбивает ПВО

Новые украинские дроны FP-1 легко сбиваются российскими системами ПВО. По большей части они изготовлены из иностранных компонентов в маленьких цехах. Киевский режим планирует наносить атаки по гражданским объектам в РФ, но у них ничего не выйдет. Об этом LIfe.ru рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Недостатки нового для ВСУ беспилотника FP-1 в том, что они сбиваются нашими средствами противовоздушной обороны. Они использовали, в частности, то, что сейчас создали. А создали это всё с использованием иностранных компонентов, в том числе двигателя. Здесь причастна прежде всего Германия. А потом уже присваиваются названия и колоритные украинские обозначения, вроде «лютые» и тому подобное, включая этот беспилотник.

Василий Дандыкин

Военный эксперт

Недостатки нового для ВСУ беспилотника FP-1 в том, что они сбиваются нашими средствами противовоздушной обороны. Они использовали, в частности, то, что сейчас создали. А создали это всё с использованием иностранных компонентов, в том числе двигателя. Здесь причастна прежде всего Германия. А потом уже присваиваются названия и колоритные украинские обозначения, вроде «лютые» и тому подобное, включая этот беспилотник.
Недостатки нового для ВСУ беспилотника FP-1 в том, что они сбиваются нашими средствами противовоздушной обороны. Они использовали, в частности, то, что сейчас создали. А создали это всё с использованием иностранных компонентов, в том числе двигателя. Здесь причастна прежде всего Германия. А потом уже присваиваются названия и колоритные украинские обозначения, вроде «лютые» и тому подобное, включая этот беспилотник.

Эксперт отметил, что этот тип дронов отличается высокой дальностью и мощным боевым зарядом, около 60 кг. Зачастую беспилотники FP-1 не возвращаются назад. Они летят по траектории и врезаются в цель. Дандыкин рассказал, что у РФ имеются БПЛА, которые способны вернуться после выполнения задачи.

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Ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ начали применять свой новый ударный беспилотник FP-1. Именно его обломки были найдены после массированных атак на регионы России. Этот БПЛА несёт осколочно-фугасный снаряд со взрывчаткой до 60 кг.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Екатерина Хмелева
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